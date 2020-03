Tramvay yolunda ata binerken görüntülenen genç: At beni kaçırdı - Son Dakika

Dinle :

Doğru olma olasılı nasıl mı şöyle başı boş bir at görmüş ve o at taki o üzerine pinene kadar huysuzluk etmemiş tır ve görün düğü üzere at dizgin yullar kısacası atın üzerine pinip onu yönlendirilecek hic bir sey yok at ta hizini alip kosunca üzerin deki çocuk ta düşma ve yaralan ma kuruluşu ile sıkı sıkı sarılmış ata