Tramvay yolunda ata binerken görüntülenen genç: At beni kaçırdı - Son Dakika

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Tramvay yolunda ata binerken görüntülenen genç: At beni kaçırdı
58 dakika önce
İzmir'in Konak ilçesinde, sokakta gördüğü bir ata binen gencin tramvay yolunda yaptığı yolculuk, bir vatandaş tarafından görüntülendi. İsmi öğrenilemeyen kişi, at tarafından kaçırıldığını ileri sürdü.
Konak ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde, otomobiliyle seyir halinde olan vatandaş, tramvay yolunda at ile yolculuk yapan başka bir kişiyi görüntüledi. İlginç görüntülerde iddiaya göre, sokakta bulduğu atı durdurmak için üzerine binen kişi, at tarafından kaçırıldı.
"AT BENİ KAÇIRDI"
Tramvay yoluna giren at burada koşarken, yoldan geçen başka bir vatandaş ise cep telefonu ile saniye saniye olayı görüntüledi. Otomobildeki vatandaşın, 'Sen mi onu kaçırdın, o mu seni' diye sorusu üzerine ata binen vatandaşın 'O beni kaçırdı' dediği görüntülerde yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:25
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