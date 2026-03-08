Travmalar insanı nasıl dönüştürür? Psikiyatrist Alişan Burak Yaşar anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Travmalar insanı nasıl dönüştürür? Psikiyatrist Alişan Burak Yaşar anlattı

Travmalar insanı nasıl dönüştürür? Psikiyatrist Alişan Burak Yaşar anlattı
08.03.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com'da Metin Aydın'ın sunduğu İyilik İyileştirir programına konuk olan Psikiyatrist Doç. Dr. Alişan Burak Yaşar, travmaların insan psikolojisine etkisini, modern yaşamın ruh sağlığı üzerindeki baskısını ve bireyin hayatında anlam arayışının önemini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

Haberler.com'da yayınlanan İyilik İyileştirir programında Metin Aydın'ın konuğu olan Psikiyatrist Doç. Dr. Alişan Burak Yaşar, insan psikolojisinin travmalar karşısındaki dayanıklılığını, modern dünyanın birey üzerinde yarattığı baskıları ve ruh sağlığını korumanın yollarını ele aldı. Yaşar, insanın hayatına anlam katmasının ruhsal dayanıklılığı artırdığını vurgularken, travmaların da insanın kendini yeniden keşfetmesine kapı aralayabileceğini ifade etti.

"HAYATTA ANLAM BULAN İNSANLARIN RUH SAĞLIĞI DAHA DAYANIKLI"

Programda hayatın anlamı ve bireyin kendini var etme sürecine değinen Alişan Burak Yaşar, üretmenin ve anlam arayışının ruh sağlığı üzerindeki güçlü etkisine dikkat çekti. Yaşar, "Hayatta bir anlam bulabilmiş ve üretebilmiş insanların ruh sağlığı daha dayanıklı" diyerek bireyin yaşamında bir amaç edinmesinin psikolojik dayanıklılığı artırdığını ifade etti.

İnsanın hikâyeler üzerinden var olduğunu belirten Yaşar, bireyin yaşamını anlamlandırma biçiminin psikolojik gelişiminde önemli rol oynadığını söyledi. Dünyada yaşanan savaşlar ve büyük toplumsal kırılmaların insan psikolojisini dönüştürdüğünü dile getiren Yaşar, bu tür olayların insanlığı da farklı bir noktaya taşıdığını belirterek, "Dünyada yaşanan savaşlar bizi dönüştürüyor, bundan sonra farklı bir biz olacağız" ifadelerini kullandı.

"TRAVMALAR İNSANI YIKABİLİR AMA AYNI ZAMANDA ÖĞRETİR"

Ruhsal travmaların insanın sonradan inşa ettiği benlik yapısını dağıtabileceğini söyleyen Yaşar, travma sonrası süreçte bireyin kendini yeniden keşfedebileceğini vurguladı. Yaşar, travmaların yalnızca yıkıcı değil aynı zamanda öğretici yönü olduğuna dikkat çekerek, "Travmadan sonra öğrendiklerimizle daha gerçek benliğe ulaşmanın yolları mümkün" dedi.

Modern dünyanın tüketim odaklı yapısının insanı doyumsuzluğa sürüklediğini belirten Yaşar, kapitalist sistemin sürekli tüketimi teşvik ettiğini ve bunun insanın içsel tatmin duygusunu zayıflattığını ifade etti. Buna rağmen bireyin acıyla baş etmeyi öğrenmesi gerektiğini söyleyen Yaşar, "Acıya rağmen ilerlemeyi öğrenmek gerekiyor" diyerek psikolojik dayanıklılığın önemini vurguladı.

Programın ilerleyen bölümünde dikkat ve duygular üzerine de değerlendirmelerde bulunan Yaşar, dikkatin yaşam enerjisinin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek dikkat antrenmanlarıyla zihinsel kapasitenin geliştirilebileceğini söyledi. Duyguların kontrol altına alınamayacağını ancak onların farkında olunabileceğini dile getiren Yaşar, travmaların insan hayatında önemli öğretici deneyimler olduğunu ifade ederek, "Biz hep temel yaralarımızdan kanarız" ve "Travma, en büyük öğreticidir" sözleriyle değerlendirmelerini tamamladı.

Psikoloji, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Travmalar insanı nasıl dönüştürür? Psikiyatrist Alişan Burak Yaşar anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

13:33
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
13:03
Kremlin yanlışlıkla yayınladı Putin’in hiç hoşuna gitmeyecek
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
12:01
İlk kez dile getirildi Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 14:36:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Travmalar insanı nasıl dönüştürür? Psikiyatrist Alişan Burak Yaşar anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.