Trendyol 1. Lig'de Deplasman Takımları Sessiz Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trendyol 1. Lig'de Deplasman Takımları Sessiz Kaldı

Trendyol 1. Lig\'de Deplasman Takımları Sessiz Kaldı
03.02.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23. haftada deplasman takımları gol atamazken, ev sahipleri 8 maç kazandı, 2 maç berabere bitti.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanan 10 karşılaşmada deplasman takımları gol atamadı. Söz konusu müsabakaların 8'ini ev sahibi ekipler kazanırken, 2 mücadele ise berabere sona erdi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftası dün oynanan Esenler Erokspor - Ümraniyespor maçıyla sona erdi. Bu hafta oynanan mücadelelerde rakiplerine konuk olan takımların performansı dikkat çekti.

Deplasman takımları gol atamadı

1. Lig'in 23. haftasında yapılan 10 karşılaşmada hiçbir deplasman takımı gol sevinci yaşayamadı. Atılan toplam 21 golün tamamı ev sahibi ekiplerden geldi. Amed Sportif Faaliyetler'in, Adana Demirspor'u 7-0 mağlup ettiği mücadele ile Erzurumspor FK'nın Sarıyer'i 4-0 yendiği müsabaka haftanın en gollü maçları oldu.

10 maçın 8'ini ev sahipleri kazandı

Söz konusu 10 maçın 8'inde de gülen taraf ev sahibi ekipler oldu. 2 karşılaşma ise golsüz eşitlikle sona erdi.

1. Lig'de 23. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

İstanbulspor: 1 - Hatayspor: 0

Iğdır FK: 0 - Manisa FK: 0

Erzurumspor FK: 4 - Sarıyer: 0

Çorum FK: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0

Bodrum FK: 3 - Serikspor: 0

Sivasspor: 0 - Pendikspor: 0

Bandırmaspor: 2 - Vanspor FK: 0

Boluspor: 2 - Sakaryaspor: 0

Amed Sportif Faaliyetler: 7 - Adana Demirspor: 0

Esenler Erokspor: 1 - Ümraniyespor: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de Deplasman Takımları Sessiz Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek

11:15
Bahçeli’den “süreç“ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den "süreç" mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:00
Özlem Gürzel’in “Kimsenin evinde basılmadım“ çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 11:20:12. #7.11#
SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'de Deplasman Takımları Sessiz Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.