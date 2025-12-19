Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli - Son Dakika
Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli

Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli
19.12.2025 22:22
Roma Belediyesi, Türklerin de vazgeçilmez vazgeçilmez tatil destinasyonlarından biri olan Trevi Çeşmesi'nin de aralarında bulunduğu 6 turistik nokta için turistlerden 2 avro giriş ücreti alacak. Uygulama Romalıları kapsamayacak ve aşırı turist yoğunluğunu azaltmayı amaçlıyor.

Roma Belediyesi, 1 Şubat'tan itibaren Trevi Çeşmesi'nin de aralarında bulunduğu 6 turistik destinasyon için giriş ücreti uygulamasını başlatıyor. Düzenleme yalnızca turistleri kapsayacak.

TREVI ÇEŞMESİ VE 5 NOKTA ÜCRETLİ OLUYOR

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, düzenlediği basın toplantısında başkentte bazı anıt ve müzelerin ücretli hale getirileceğini açıkladı. Daha önce ücretsiz olan Trevi Çeşmesi, Maxentius Villası, Napolyon Müzesi, Carlo Baracco Müzesi, Pilotti Müzesi ve Canonica Müzesi için turistlerden 2 avro giriş ücreti alınacak.

ROMALILARA ÜCRETSİZ OLACAK

Gualtieri, Roma'da yaşayanların uygulamadan muaf tutulacağını belirterek, "1 Şubat'tan itibaren Roma'daki tüm müzeler ve anıtlar, Romalılar ve şehir sakinleri için tamamen ücretsiz olacak" dedi.

Türk vatandaşlarının akın ettiği bölge artık ücretli

HEDEF 6,5 MİLYON AVRO GELİR

Yeni uygulamayla yıllık yaklaşık 6,5 milyon avro gelir elde edilmesinin beklendiğini ifade eden Gualtieri, bu tahminin Trevi Çeşmesi'nde yılbaşında başlatılan sınırlı erişim sistemi sayesinde yapıldığını söyledi.

ZİYARET SAATLERİ SINIRLANDIRILDI

Son bir yılda 9 milyon turistin Roma'yı ziyaret ettiğini belirten Gualtieri, Trevi Çeşmesi'ni günde ortalama 30 ila 70 bin kişinin gezdiğini açıkladı. Çeşmenin turistler için yalnızca 22.00 ile 09.00 saatleri arasında ücretsiz olacağı bildirildi.

Türk vatandaşlarının akın ettiği bölge artık ücretli

CANONICA MÜZESİ'NDE ATATÜRK ESERLERİ

Ücretli olacak noktalardan biri olan Canonica Müzesi'nde, İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk için yaptığı büstler ile Taksim ve İzmir Cumhuriyet anıtlarının ilk taslakları da yer alıyor.

AŞIRI TURİST YOĞUNLUĞU ETKİLİ OLDU

Trevi Çeşmesi'ne biletli giriş fikri, aşırı turist yoğunluğu nedeniyle geçen yıl gündeme gelmişti. Ekim–Aralık 2024'te restorasyondan geçen çeşmede, ocak ayından itibaren aynı anda en fazla 400 kişinin girişine izin veren sınırlı erişim sistemi uygulanmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA

  Gizem Hülya Gizem Hülya:
