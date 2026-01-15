Trident Group\'un Heimtextil 2026\'da Yeni Koleksiyonu

Ev tekstili üreticilerinden Trident Group, Frankfurt'ta düzenlenen ev tekstili fuarı Heimtextil 2026'da yeni koleksiyonlarını sergiledi.

Hindistan'ın önde gelen entegre ev tekstili üreticilerinden Trident Group, 13-16 Ocak 2026 tarihleri arasında Messe' Frankfurt'ta düzenlenen tekstil fuarı Heimtextil 2026'da yeni koleksiyonlarını sergiledi. Bu katılımla birlikte şirketin; Hindistan, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasında önerilen Serbest Ticaret Anlaşmaları sayesinde iyileşen ticaret beklentileri çerçevesinde Avrupa'daki ayak izini genişletmeye odaklandığı belirtildi.

Fuarda şirket, çağdaş tasarım, sürdürülebilirlik ve yeniliği bir araya getiren "Görünür Görünmezlik" teması etrafında şekillenen TG koleksiyonunu sergiledi. Vitrin, günlük ev tekstillerinin, Avrupalı tüketicilerin değişen beklentileriyle uyumlu, özenli tasarım seçimleri, sorumlu kaynak kullanımı ve gelişmiş üretimle nasıl şekillendiğini vurgulandı. Yapılan açıklamaya göre; bu yıl Heimtextil'de Ev Tekstilinde sürdürülebilirlik ve yapay zeka odak noktası oldu.

Şirketin Avrupa stratejisi hakkında yorum yapan Trident Group Strateji ve Pazarlama CEO'su Abhishek Gupta, "Avrupa, ev tekstili işimiz için stratejik bir pazar. Ufuktaki olumlu ticari gelişmelerle birlikte, yerel liderliğe yatırım yapıyor ve Avrupa'nın sürdürülebilirlik, kalite ve tasarım tercihlerini yansıtan koleksiyonları sergiliyoruz. Küresel ev tekstili pazarının 136-140 milyar ABD Doları seviyesinde olduğu tahmin edilmekte ve önümüzdeki yıllarda istikrarlı bir büyüme beklenmektedir. Bu çerçevede Trident, Avrupalı perakendecilerle ortaklıklarını derinleştirmek ve işini sorumlu bir şekilde büyütmek üzere kendini konumlandırıyor" açıklamasında bulundu.

Bu genişlemeyi desteklemek için şirket, Almanya ve Fransa için özel direktörler atayarak yerel varlığını güçlendirdiğini duyurdu. Şirketin fuardaki vitrini, Hint estetiğinden ve modern küresel trendlerden ilham alarak konfor, neşe ve güç gibi duyguları banyo ve nevresim koleksiyonlarına yansıttı. Sorumlu bir şekilde tedarik edilmiş pamuk, performans odaklı apreler ve çağdaş renk paletleri içeren TG serisi, fuar süresince Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve diğer Avrupa pazarlarındaki alıcılardan ilgi gördü. - İSTANBUL