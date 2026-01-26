Trikala\'da Fabrika Yangını: 3 Ölü

YUNANİSTAN'ın Trikala kenti yakınlarında bir fabrikada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın Trikala kenti yakınlarındaki bir gıda fabrikasında bu sabaha karşı yangın çıktığı bildirildi. Yangında 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 2 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.