Trikala'da Gıda Fabrikası Patladı: 3 Ölü, 2 Kayıp

ATİNA, 26 Ocak (Xinhua) -- Yunanistan'ın orta kesimindeki Trikala kentindeki bir gıda fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından 3 kişinin cansız bedeni bulundu, iki işçinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Yunan Yayın Kurumu'nun pazartesi günü bildirdiğine göre, erken saatlerde "Violanta" bisküvi fabrikasında meydana gelen patlama yangına neden oldu. Yangının çıkmasından birkaç saat sonra ölen kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıp işçileri bulmak için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Patlama, fabrika binasında ciddi hasara neden olurken, ilk belirlemelere göre patlamanın fırınların yakınında meydana gelmiş olabileceği ancak kesin nedenin hala araştırıldığı bildirildi.