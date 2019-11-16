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TRT'de özel yayın

6 saat önce

Kanalın Mustafa Keser'in sunduğu sevilen programı "Ustadan İstekler", bu akşam 10'uncu yıl özel içeriğiyle ekranda olacak.

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Kanalın Mustafa Keser'in sunduğu sevilen programı "Ustadan İstekler", bu akşam 10'uncu yıl özel içeriğiyle ekranda olacak. Keser'e TRT sanatçıları Nusret Yılmaz ve Tuğçe Pala'nın eşlik edeceği program, saat 20.00'de ekrana gelecek.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:42 
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