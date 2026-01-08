Trump, 66 Uluslararası Kuruluştan Çekildi - Son Dakika
Politika

Trump, 66 Uluslararası Kuruluştan Çekildi

08.01.2026 11:03
Trump, ABD'nin 66 uluslararası kurumdan çekilme kararını imzaladı; gerekçe, 'ABD çıkarlarına hizmet etmediği'.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 31'i Birleşmiş Milletler bünyesinde olmak üzere toplam 66 uluslararası kuruluştan çekilmesini içeren kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ABD çıkarlarına hizmet etmediği" gerekçesiyle 66 uluslararası kuruluştan çekilmesini içeren kararnameyi imzaladı. Kararnamede ABD'nin çekilme kararı aldığı Birleşmiş Milletler bünyesindeki 35 kuruluşun Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC)- Afrika Ekonomik Komisyonu, ECOSOC - Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu, ECOSOC - Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu, ECOSOC - Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu, Uluslararası Hukuk Komisyonu, Ceza Mahkemeleri Uluslararası Rezidüel Mekanizması, Uluslararası Ticaret Merkezi, Afrika Özel Danışmanlığı Ofisi, Silahlı Çatışmalarda Çocuklar için Genel Sekreter Özel Temsilciliği Ofisi, Genel Sekreterin Çatışmalarda Cinsel Şiddet Özel Temsilciliği Ofisi, Genel Sekreterin Çocuklara Karşı Şiddet Konusundaki Özel Temsilciliği Ofisi, Barış İnşa Komisyonu, Barış İnşa Fonu, Afrika Kökenli İnsanlar Daimi Forumu, BM Medeniyetler İttifakı, Gelişmekte Olan Ülkelerde Ormansızlaşma ve Orman Bozulmasından Kaynaklanan Emisyonların Azaltılmasına İlişkin BM İşbirliği Programı, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı, BM Demokrasi Fonu, BM Enerji, BM Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Kurumu, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, BM İnsan Yerleşimleri Programı, BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, BM Okyanusları, BM Nüfus Fonu, BM Konvansiyonel Silahlar Kaydı, BM Sistemi Koordinasyon Üst Düzey Yöneticiler Kurulu, BM Sistem Personel Koleji, BM Su ve BM Üniversitesi olduğu ifade edildi.

ABD'nin çekilme kararı aldığı Birleşmiş Milletler dışı 35 kuruluş ise şu şekilde:

"7/24 Karbonsuz Enerji Sözleşmesi, Colombo Plan Konseyi, Çevre İşbirliği Komisyonu, Eğitim Bekleyemez, Avrupa Hibrit Tehditlerle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi, Avrupa Ulusal Karayolu Araştırma Laboratuvarları Forumu, Çevrimiçi Özgürlük Koalisyonu, Küresel Topluluk Katılımı ve Dayanıklılık Fonu, Küresel Terörle Mücadele Forumu, Siber Uzmanlık Küresel Forumu, Küresel Göç ve Kalkınma Forumu, Küresel Değişim Araştırmaları için Amerika Kıtası Enstitüsü, Madencilik, Mineraller, Metaller ve Sürdürülebilir Kalkınma Üzerine Hükümetlerarası Forum, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Üzerine Hükümetlerarası Bilim- Politika Platformu, Kültürel Varlıkların Korunması ve Restorasyonu Çalışmaları Uluslararası Merkezi, Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi, Uluslararası Kalkınma Hukuku Örgütü, Uluslararası Enerji Forumu, Uluslararası Sanat Konseyleri ve Kültür Ajansları Federasyonu, Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü, Uluslararası Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Enstitüsü, Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu, Uluslararası Tropikal Kereste Örgütü, Uluslararası Doğa Koruma Birliği, Pan Amerikan Coğrafya ve Tarih Enstitüsü, Atlantik İşbirliği Ortaklığı, Asya'da Gemilere Karşı Korsanlık ve Silahlı Soygunla Mücadele Konusunda Bölgesel İşbirliği Anlaşması, Bölgesel İşbirliği Konseyi, 21. Yüzyıl için Yenilenebilir Enerji Politikası Ağı, Ukrayna'daki Bilim ve Teknoloji Merkezi, Pasifik Bölgesel Çevre Programı ve Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu."

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, "Trump yönetimi bu kurumların kapsamları bakımından gereksiz, kötü yönetilen, lüzumsuz, israfçı, kendi gündemlerini bizimkine aykırı olarak ilerleten aktörlerin çıkarları tarafından ele geçirilmiş veya ulusumuzun egemenliğine, özgürlüklerine ve genel refahına tehdit oluşturduğunu tespit etmiştir" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Donald Trump, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
