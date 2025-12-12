Trump'tan dünyayı tedirgin eden konu için iddialı mesaj: Birkaç telefon görüşmesiyle çözerim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan dünyayı tedirgin eden konu için iddialı mesaj: Birkaç telefon görüşmesiyle çözerim

Trump\'tan dünyayı tedirgin eden konu için iddialı mesaj: Birkaç telefon görüşmesiyle çözerim
12.12.2025 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkese rağmen Tayland ve Kamboçya arasında yeniden başlayan savaşı, birkaç telefon görüşmesi sonrasında "yoluna koyacağını" belirtti. 2 ülke arasında son dönemde iyiden iyiye alevlenen savaşta çok sayıda kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de bölgeden tahliye edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyelerini Beyaz Saray'da ağırladığı yeni yıl kutlama etkinliğinde, gündemdeki konulara ilişkin konuştu.

Tayland ve Kamboçya arasındaki son dönemde başlayan çatışmalar haricinde, başkanlık dönemi boyunca dünya genelindeki 8 savaşı bitirdiğini kaydeden Trump, "Sanırım Tayland konusunda birkaç telefon görüşmesi yapmam gerekecek ama o konuyu da yoluna koyacağız." ifadesini kullandı.

"AVRUPA ÜLKELERİ ARTIK BİZE SAYGI DUYUYORLAR"

Ülkesinin bir önceki döneme göre iyi bir duruma geldiğini savunan Trump, diğer ülkelerin liderlerinin de bunu söylediğini aktardı. Trump, "Avrupa ülkeleri de söylüyor. Avrupa ülkeleri, başkanınızın aynı zamanda Avrupa ülkelerinin de lideri olabileceğini bildiriyor. Bizi dinliyorlar ve daha önce hiç olmadığı kadar saygı duyuyorlar." dedi.

TAYLAND İLE KAMBOÇYA ARASINDAKİ SAVAŞ

Tayland ve Kamboçya, ateşkese rağmen bir süredir artan sınır gerilimi sürerken, birkaç gün önce çatışmaların yeniden başlaması nedeniyle iki ülke birbirini sorumlu tutmuştu. Her iki ülkeden yüz binlerce kişi sınır bölgesinden tahliye edilirken, devam eden savaşta ölü ve yaralıların sayısı artıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Kamboçya, Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan dünyayı tedirgin eden konu için iddialı mesaj: Birkaç telefon görüşmesiyle çözerim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tunceli’de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu
İş yeri açma yönetmeliği değişti geciktirilen ruhsatta bakanlık devreye girecek İş yeri açma yönetmeliği değişti; geciktirilen ruhsatta bakanlık devreye girecek
En acı cenaze Yan yana tabutlar görenleri kahretti En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
6 kız öğrenci mağdur Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı 6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı
Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulunacak Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulunacak
DEM Parti İmralı heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek DEM Parti İmralı heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

13:44
Dursun Özbek, TFF’yi Yasin Kol üzerinden vurdu
Dursun Özbek, TFF'yi Yasin Kol üzerinden vurdu
13:01
Mehmet Akif Ersoy’dan ilk açıklama Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi
Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi
12:59
Katliam gibi kaza Aracıyla çarptığı 3 yaşlı kişi hayatını kaybetti
Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı kişi hayatını kaybetti
12:58
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
12:05
SDG’ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı’ndan yanıt
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt
11:32
İsrail’in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan’ı bir kez daha vurdular
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2025 13:56:53. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan dünyayı tedirgin eden konu için iddialı mesaj: Birkaç telefon görüşmesiyle çözerim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.