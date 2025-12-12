Trump\'tan dünyayı tedirgin eden konu için iddialı mesaj: Birkaç telefon görüşmesiyle çözerim

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyelerini Beyaz Saray'da ağırladığı yeni yıl kutlama etkinliğinde, gündemdeki konulara ilişkin konuştu.

Tayland ve Kamboçya arasındaki son dönemde başlayan çatışmalar haricinde, başkanlık dönemi boyunca dünya genelindeki 8 savaşı bitirdiğini kaydeden Trump, "Sanırım Tayland konusunda birkaç telefon görüşmesi yapmam gerekecek ama o konuyu da yoluna koyacağız." ifadesini kullandı.

"AVRUPA ÜLKELERİ ARTIK BİZE SAYGI DUYUYORLAR"

Ülkesinin bir önceki döneme göre iyi bir duruma geldiğini savunan Trump, diğer ülkelerin liderlerinin de bunu söylediğini aktardı. Trump, "Avrupa ülkeleri de söylüyor. Avrupa ülkeleri, başkanınızın aynı zamanda Avrupa ülkelerinin de lideri olabileceğini bildiriyor. Bizi dinliyorlar ve daha önce hiç olmadığı kadar saygı duyuyorlar." dedi.

TAYLAND İLE KAMBOÇYA ARASINDAKİ SAVAŞ

Tayland ve Kamboçya, ateşkese rağmen bir süredir artan sınır gerilimi sürerken, birkaç gün önce çatışmaların yeniden başlaması nedeniyle iki ülke birbirini sorumlu tutmuştu. Her iki ülkeden yüz binlerce kişi sınır bölgesinden tahliye edilirken, devam eden savaşta ölü ve yaralıların sayısı artıyor.