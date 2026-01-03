Trump'dan Venezuela Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ardından, "güvenli, uygun ve makul bir geçiş yapılana kadar" ülkeyi yönetmeye devam edeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında, Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlenen saldırılar ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, saldırının, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir askeri operasyon olduğunu ve amacının "diktatör Maduro'yu adalete teslim etmek" olduğunu savunarak, "Geleceğimizi biliyorlardı bu yüzden hazırdılar ama çok çabuk etkisiz hale getirildiler." ifadesini kullandı.

Saldırıda ABD tarafında hiçbir can kaybı olmadığını teyit eden Trump, çok sayıda helikopter ve savaş uçağı kullanılmasına rağmen hiçbirine zarar gelmediğini söyledi.

Trump, Venezuela'ya yapılan ilk saldırının çok başarılı olduğunu ve muhtemelen ikinci bir saldırıya gerek kalmadığını söyleyerek, "Ancak ikinci bir dalga, çok daha büyük bir dalga için hazırız." uyarısında bulundu.

ABD ve Venezuela arasındaki "ortaklığın" Venezuela'yı "zengin, özgür ve güvenli" hale getireceğini öne süren, Trump, "Venezuela halkının uzun süredir çektiği acının sona ereceğini" savundu.

"Makul geçiş yapabileceğimiz bir zamana kadar (Venezuela'yı) yönetmeye devam edeceğiz"

Trump, Venezuela'da, başka birisinin dahil olmasını ve uzun yıllardır yaşanan durumun yinelenmesini istemediğine işaret ederek, "(Venezuela) Güvenli, uygun ve makul geçiş yapabileceğimiz bir zamana kadar ülkeyi yönetmeye devam edeceğiz." dedi.

Venezuela halkı için barış, özgürlük ve adalet istediklerini vurgulayan Trump, "Venezuela'yı, halkın iyiliğini düşünmeyen başka birisinin ele geçirmesine izin veremeyiz. Bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump, Maduro ve eşi Cilia Flores'in "ABD ve vatandaşlarına karşı ölümcül narko-terörizm nedeniyle" New York Güney Bölgesi tarafından suçlandığını, ikilinin şu anda New York'a giden bir gemide bulunduğunu ve yargılanmaları için New York ve Miami arasında bir karar verileceğini söyledi.

"ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız"

Venezuela petrolüne uygulanan ambargonun tamamen yürürlükte kalmaya devam edeceğini belirten Trump, Amerikan Donanması'nın oradaki pozisyonunu koruyacağını ve ABD'nin talepleri tam olarak karşılanana kadar bu durumun devam edeceğini söyledi.

Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar." ifadesini kullandı.

Bu operasyonun ABD egemenliğini ve halkını tehlikeye atanlar için önemli bir uyarı olduğunu söyleyen Trump, "En önemlisi Venezuela petrolü üzerindeki ambargo devam ediyor." dedi.

Trump, Venezuela'daki siyasilere de uyarıda bulunarak, şunları dile getirdi:

"Venezuela'daki tüm siyasi ve askeri figürler şunu anlamalı ki Maduro'ya olanlar onlara da olabilir. Adil olmazlarsa bu yapılır. Diktatör ve terörist Maduro sonunda Venezuela'dan gitti ve insanlar özgür. Tekrar özgürler."

Amerika'nın Batı Yarımküre'deki hakimiyeti bir daha asla sorgulanmayacak"

Venezuela'nın "saldırı silahları" edindiğini ve bu silahların kullanıldığını söyleyen Trump, bu eylemlerin, ABD'nin "Monroe Doktrini"nine kadar uzanan dış politika prensiplerini ihlal ettiğini savundu.

Trump "Monroe Doktrini"ne ilişkin olarak, "Yeni ulusal güvenlik stratejimizle artık bunu unutmayacağız. Amerika'nın Batı Yarımküre'deki hakimiyeti bir daha asla sorgulanmayacak." diye konuştu.

Hegseth'ten "Amerika geri döndü" yorumu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de basın toplantısında yaptığı konuşmada, operasyonun başarısını övdü.

Trump'ın uyuşturucu ile mücadelesine değinen Hegseth, "Trump, ülkemize çeteler ve şiddetin akışını önlemek konusunda ölümüne ciddi. Bizden çalınan petrolün alınması konusunda ölümüne ciddi. Batı Yarımküre'de Amerikan caydırıcılığı ve etkisini yeniden kurma konusunda ölümüne ciddi." ifadesini kullandı.

Hegseth Trump'ın amacının önce Amerika olduğunu vurgulayarak, "Başkan Trump'ın yönetimi altında 2026'ya hoşgeldiniz. Amerika geri döndü." dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, söz konusu operasyonun ismini "Kesin Çözüm" olarak koyduklarını belirtti.

Operasyondan önce aylar süren bir prova ve planlama süreci olduğunun altını çizen Caine, hava şartlarının olumlu olmasıyla gece saatlerinde planı hayata geçirdiklerini anlattı.

Caine, operasyon esnasında bir ABD hava aracının vurulduğunu kaydederek, buna rağmen tüm hava araçlarının sorunsuz bir şekilde operasyonu tamamlayıp ABD topraklarına döndüğünü kaydetti.

?ABD güçleri Venezuela'da kalacak

Öte yandan Caine, "Biz bugün buradayken, güçlerimiz bölgededir ve gücümüzü yansıtmaya, kendilerini ve çıkarlarımızı savunmaya hazır durumdadır." ifadesini kullandı.

Caine, operasyonda 150 hava aracı kullanıldığını belirterek, operasyonun toplamda 2 buçuk saat civarında sürdüğünü kaydetti.

?"Maduro'nun şansı vardı"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da basın toplantısında yaptığı konuşmada Maduro'ya daha önce uyarılar yaptıklarına işaret ederek, "Maduro'nun bu sondan kurtulmak için birçok şansı vardı. Çok çok cömert tekliflerle gittik ama yabani bir adam gibi davranmayı, etrafta oyun oynamayı seçti ve sonuç bu gece gördüklerimiz oldu." diye konuştu.

Rubio, Venezuela'da olanların ardından diğer liderleri de Trump'ın ciddiyetini anlamaları için uyardı.