Trump Grönland\'ı Ele Geçirmek İçin Askeri Seçenekleri De Değerlendiriyor

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt salı günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Danimarka'nın Grönland adasını ele geçirmek için "ABD ordusunu kullanmak" da dahil olmak üzere "bir dizi seçenek" üzerinde düşündüğünü bildirdi.

Ocak 2025'te yeniden göreve başlamasından bu yana Grönland'ı ele geçirme niyetini defalarca dile getiren Trump, bu hedefe ulaşmak için askeri ya da ekonomik baskı kullanmayı göz ardı etmeyeceğini söyledi.

