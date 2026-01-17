Trump, Grönland için Avrupa'ya gümrük vergisi getirdi - Son Dakika
Trump, Grönland için Avrupa'ya gümrük vergisi getirdi

17.01.2026 20:32
Trump, Grönland'daki jeopolitik durum nedeniyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergileri getireceğini açıkladı.

Trump, ABD merkezli TruthSocial adlı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ABD'nin yıllardır Danimarka ve Avrupa Birliği ülkelerinin tamamını gümrük vergisi veya başka herhangi bir ödeme şekli almadan desteklediğini belirten Trump, "Şimdi, yüzyıllar sonra Danimarka'nın karşılık verme zamanı geldi. Dünya barışı tehlikede! Çin ve Rusya Grönland'ı istiyor ve Danimarka'nın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

Trump, Grönland'ın savunma olarak "iki köpek kızağı" kullandığını belirterek, "Bu oyunu ancak Trump yönetimindeki ABD başarılı bir şekilde oynayabilir. Özellikle ABD'nin ve genel olarak dünyanın ulusal güvenliği tehlikede olduğundan kimse bu kutsal toprak parçasına dokunmayacak." dedi.

Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'nın, "bilinmeyen amaçlarla" Grönland'a gittiğini öne süren Trump, "Bu, gezegenimizin güvenliği, emniyeti ve hayatta kalması için çok tehlikeli bir durumdur. Bu çok tehlikeli oyunu oynayan bu ülkeler, sürdürülebilir veya kabul edilebilir olmayan bir risk seviyesi ortaya koymuşlardır." ifadesini kullandı.

Trump, küresel barış ve güvenliği korumak, potansiyel olarak bu tehlikeli durumun hızla ve sorgusuz sualsiz sona ermesi için güçlü önlemler alınmasının şart olduğunu savundu.

8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi

Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirdi.

Trump, "ABD, bu işlemi 150 yılı aşkın süredir gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Birçok başkan bunu haklı nedenlerle denemiştir, ancak Danimarka her zaman reddetmiştir." ifadesini kullandı.

ABD'nin "hem saldırı hem de savunma amaçlı modern silah sistemleri" nedeniyle Grönland'a ihtiyacı olduğunu öne süren Trump, bu konuda yapılan milyarlarca dolar yatırımın ancak Grönland toprakları dahil edildiğinde maksimum potansiyel ve verimlilikte çalışabileceğini iddia etti.

Trump, ABD'nin Danimarka ve ilgili ülkelerle bu konuda acilen müzakereye açık olduğunu belirtti.

Trump'ın Grönland tehdidi

ABD Başkanı Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

