Trump: ICE Olayı Nefsi Müdafaa

08.01.2026 00:31
Trump, Minneapolis'te ICE polisinin bir kadını öldürmesini nefsi müdafaa olarak savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin, bir ABD vatandaşını silahla vurarak öldürdüğü olayın "nefsi müdafaa" olduğunu savundu.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ICE polislerinin hedef aldığı Amerikalı kadınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kadının öldürüldüğü olayın "korkunç" olduğunu ifade ettikten sonra Trump, "Olayda bağıran kadın, açıkça profesyonel bir provokatördü ve arabayı kasıtlı ve acımasızca ICE memurunun üzerine sürdü, memur da kendini savunmak için ona ateş etmiş görünüyor." ifadesini kullandı.

Trump, kadının ICE polisinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği olayın sorumlusunun "radikal sol" olduğunu iddia ederek, bu grubun göçmenlik konusunda görev yapan polisleri hedef aldığını ileri sürdü.

ABD Başkanı, mesajının sonunda, ICE görevlilerinin arkasında olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde görev yapan ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürmüştü.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, olaydan sonra ABD medyasına verdiği ilk yazılı açıklamada, söz konusu kadının "polis memurunu ezmeye çalışırken" vurulduğunu savunmuştu.

Minnesota Valisi Tim Waltz, ABD merkezli X şirketinin sosyal platformundan yaptığı paylaşımda, Trump yönetiminden gelen açıklamalara tepki göstererek, "Videoyu gördüm. Bu propaganda makinesine inanmayın." ifadesini kullanmıştı.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de düzenlediği basın toplantısında, "ICE, burada güvenliği sağlamak için bulunmuyor. Yaptıkları şey kaos ve güvensizlik yaratmak. Onları burada istemiyoruz, defolup gitsinler." demişti.

Frey, öldürülen kadının ismini vermezken, 37 yaşında olduğu bilgisini paylaşmış ve olayla ilgili "acil soruşturma başlatılması" çağrısında bulunmuştu.

Minneapolis Şehir Konseyi Üyesi Jason Chavez, ABC News'e, kurbanın "gözlemci" olan ve "göçmen komşuları gözetleyen" bir ABD vatandaşı olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

