Trump'ın Grönland Açıklaması Olumlu Ancak Sorunu Çözmüyor - Son Dakika
Trump'ın Grönland Açıklaması Olumlu Ancak Sorunu Çözmüyor

21.01.2026 21:16
Danimarka Dışişleri Bakanı, Trump'ın Grönland konusundaki askeri seçenekleri dışlamasını olumlu buldu.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda askeri seçeneğin gündemde olmadığı açıklamasını olumlu bulduklarını ancak bunun sorunu ortadan kaldırmadığını söyledi.

Rasmussen, başkent Kopenhag'da katıldığı Dış Politika Komitesi toplantısının ardından ABD Başkanı Trump'ın Davos'ta düzenlenen 56. Dünya Ekonomi Forumu'ndaki (WEF) konuşmasını değerlendirdi.

Trump'ın Davos'taki konuşmasını canlı dinlemediğini, kendisine bilgilendirme yapıldığını belirten Rasmussen, Trump'ın Grönland'ı "ele geçirme" niyetinin değişmediğini söyledi.

Rasmussen, Trump'ın Grönland için "askeri seçenek gündemde değil" söylemine ilişkin, "Askeri güç kullanılmayacağının söylenmesi olumlu bir gelişme ancak sorunu ortadan kaldırmıyor." dedi.

ABD Başkanı Trump, forumda bugün yaptığı konuşmada, Grönland'ın satın alınması konusunda Danimarka ile müzakerelere başlamak istediklerini ve buraya sahip olmak için zor kullanmayı düşünmediklerini söylemişti.

Trump'ın Grönland tehdidi

ABD Başkanı Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacının olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri, küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump, bunun üzerine Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Danimarka, Grönland, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

