Trump'ın Grönland İhtirası ve Dünya Kupası Tartışması

Almanya'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak veya işgal etmesi durumunda, bu yıl ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın boykot edilmesi tartışılıyor.

Trump, bir süreden beri ABD'nin ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland'a sahip olması gerektiğini savunuyor. Avrupa'da ise Trump'ın bu girişimine nasıl karşılık vereceğine ilişkin çeşitli önlemler konuşuluyor.

Almanya'da bu önlemlerden biri olarak 11 Haziran-19 Temmuz'da ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın boykot edilmesi tartışılıyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Jürgen Hardt, ülke basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin Grönland'ı yasa dışı olarak ilhak etmesi durumunda, ABD'de neşeli bir futbol şenliği yapılmasını hayal edemediğini belirterek, Avrupalıların bu tür etkinliklere katılmanın uygun olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.

Hardt, Trump'ı Grönland konusunda mantıklı davranmaya ikna etmek için turnuvaya katılmamanın en son çare olarak düşünülebileceğine işaret etti.

CDU'lu bir başka milletvekili Roderich Kiesewetter de Trump'ın Grönland ile ilgili tehditlerini hayata geçirmesi ve Avrupa Birliği (AB) ile ticaret savaşı başlatması durumunda, Avrupa ülkelerinin Dünya Kupası'na katılmasını düşünemeyeceğini dile getirdi.

Kiesewetter, "Trump'a karşı net ve kararlı bir tutum sergilenmesi" çağrısında bulundu.

Durumu yatıştırmanın, boyun eğmenin ters tepkiye yol açtığını ve Trump'ın bunu zayıflık olarak gördüğünü vurgulayan Kiesewetter, "Bu nedenle Trump, Grönland'a ilişkin açıklamalarını ve tehditlerini hayata geçirirse ya da AB ile bir ticaret savaşı başlatırsa, Avrupa'nın Dünya Kupası'na katılmaması gerektiği nettir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir yerde biraz baskı oluşturmak gerekiyor"

Insa şirketinin yaptığı anket, Alman halkının önemli bir kesiminin, Trump'ın Grönland'ı gerçekten ilhak etmesi durumunda Dünya Kupası'nın boykot edilmesinden yana olduğunu ortaya koydu.

"ABD, Grönland'ı ilhak ederse Almanya Dünya Kupası'nı boykot etmeli mi?" sorusuna ankete katılanların yüzde 47'si "evet", yüzde 35'i "hayır", yüzde 18'i "bilmiyorum" yanıtını verdi.

Berlin'deki vatandaşlar da Trump'ın tehditleri karşısında Almanya'nın Dünya Kupası'nı boykot edip etmemesi gerektiğine ilişkin AA muhabirine konuştu.

Bernd Kiefell adlı vatandaş, 1980 ve 1984'teki olimpiyat oyunlarının boykot edildiğini anımsatarak, bu boykotlardan sporcuların etkilendiğini söyledi.

"Siyasi olarak böyle bir şey yapmayı adil bulmuyorum." diyen Kiefell, Dünya Futbol Şampiyonası'nın olimpiyat oyunlarından farklı olduğunu ve futbolun arkasında inanılmaz ticaretin bulunduğunu söyledi.

Kiefell, ancak boykotu bir olasılık olarak dile getirmeyi doğru bulduğuna işaret ederek, "Bir yerde biraz baskı oluşturmak gerekiyor. Bunun yapılıp yapılmayacağı önümüzdeki haftalarda neler olacağına bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

"Ancak bir sinyal vermemiz lazım"

Arthur adlı kişi ise Dünya Kupası'nın boykot edilmesi gerektiğini belirterek, "Evet, elbette (Boykot edilmeli). Bence Avrupa kendi çıkarlarını düşünmeye ve hareket etmeye başlamalı. Bunun mantıklı olduğunu düşünüyorum." dedi.

İsem adlı kişi de boykotun bir fayda sağlamayacağını belirterek, "Ancak öneri iyi. Baskı oluşturmalı ve harekete geçmeli." diye konuştu.

Hoffman adlı kişi ise şampiyonanın boykot edilip edilmemesi konusunda kararsız olduğunu söyleyerek, "Futbolcular bu konuda ne yapabilir. Bunu neden boykot etmeli? Futbolcular da oynamak istiyor." ifadelerini kullandı.

Ancak bunun hoş bir durum olmadığını vurgulayan Hoffmann, "Boykot edilmeli mi, edilmemeli mi? Bir yönüyle evet, diğer yönüyle hayır. Bunu söylemek zor." diye konuştu.

Frank adlı kişi de boykot yapmakla Trump'ın vazgeçirilemeyeceğini savunarak, "Ancak bir sinyal vermemiz lazım." ifadesini kullandı.

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş da tehditlere karşı bir şeyler yapılması gerektiğini belirterek, "Ancak spor etkinliklerini boykot etmek... Spor ve siyaseti birbirinden ayırmak gerekmez mi? diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.