Trump'ın Grönland Satın Alma Teklifi Tartışma Yarattı

(ANKARA) - Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Danimarka'ya bağlı Grönland'ı satın almaya ilişkin bir teklifi "aktif şekilde" görüştüğünü açıkladı. ABD Temsilciler Meclisi içerisinden ise Trump'ın Grönland tehditlerine tepki geldi. Kaliforniya eyaletinden Demokrat Temsilci Ted Lieu, Grönland'a yönelik olası bir saldırıya katılacak herhangi bir Silahlı Kuvvetler mensubunun hukuku ihlal etmiş olacağını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Grönland'ın ABD tarafından satın alınmasının "Başkan Trump ve ulusal güvenlik ekibi tarafından şu anda aktif olarak ele alınan bir konu" olduğunu ifade etti.

Trump yönetiminin Grönland'ı elde etmek için askeri güç kullanımına nasıl baktığının sorulması üzerinde Leavitt, tüm seçeneklerin her zaman masada bulunduğunu ancak Trump'ın ilk tercihinin her zaman diplomasi olduğunu belirtti.

Leavitt, "Grönland'ın ABD tarafından edinilmesi yeni bir fikir değil" diyerek, Trump'ın bu adımının, Arktik bölgesinde Rusya ve Çin'in etkisini sınırlamak açısından önemli olduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da gelecek hafta Danimarka ile bu konuda görüşmeler yapacağını söyledi.

Maduro'nun kaçırılmasının ardından endişe arttı

ABD yönetiminin cumartesi günü Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu kaçırmak üzere Venezuela'ya karşı tek taraflı askeri güç kullanmasının ardından Grönland'ın geleceğine ilişkin endişeler yeniden gündeme geldi. NATO müttefiki olan Danimarka, topraklarına yönelik bir saldırının askeri ittifakı sona erdireceğini belirtiyor. Trump yönetimi ise Grönland'ın ABD'nin güvenliği açısından hayati önemde olduğunu savunuyor.

Temsilciler Meclisi üyelerinden Trump'a tepki

Temsilciler Meclisi'ndeki üst düzey Demokratlar, Trump yönetimini, Grönland'a yönelik tehdidi nedeniyle eleştirdi. Demokratlara göre, bir ABD müttefikine yönelik olası bir saldırı, yalnızca on yıllardır süren transatlantik ittifakı zayıflatmakla kalmayacak, aynı zamanda Kongre'nin açık onayı olmaması nedeniyle yasa dışı olacak.

Kaliforniya eyaletinden Demokrat Temsilci Ted Lieu, Grönland'a yönelik bir saldırıya katılacak herhangi bir Silahlı Kuvvetler mensubunun, hukuku ihlal etmiş olacağını söyledi. Lieu, "Bir NATO müttefikine, Grönland'a karşı askeri güç kullanılmasını haklı çıkaracak hiçbir hukuki gerekçe yoktur. Generallerden erlere kadar herhangi bir asker, Kongre'nin yetkilendirmesi olmaksızın Grönland'a karşı askeri güç kullanımına katılırsa, hukuka aykırı emirleri yerine getirmiş olur. Bu, tartışmasız bir gerçektir" dedi.

Temsilciler Meclisi Demokratik Grup Başkanı, Kaliforniya Milletvekili Pete Aguilar, Kongre binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Danimarka üzerinden bir NATO müttefikini tehdit ediyorlar ve bu durum bizim açımızdan son derece rahatsız edici" ifadelerini kullandı.

Grönland'a ilgi neden arttı?

Dünyanın en seyrek nüfuslu bölgelerinden biri olan Grönland, Kuzey Amerika ile Arktik arasındaki konumu sayesinde olası füze saldırılarına karşı erken uyarı sistemleri ve bölgedeki deniz trafiğinin izlenmesi açısından stratejik bir öneme sahip. Ada'daki Pituffik Uzay Üssü (eski adıyla Thule Hava Üssü) İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD tarafından işletiliyor.

Son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle buzulların erimesiyle Grönland'ın nadir toprak elementleri, uranyum ve demir gibi doğal kaynaklarına yönelik ilgi de artmış durumda. Bilim insanları, bölgede önemli petrol ve doğal gaz rezervleri de olabileceğini düşünüyor.

Trump, ilk başkanlık döneminde de Grönland'ı satın almayı teklif etmiş, ancak bu teklif Danimarka tarafından reddedilmişti.