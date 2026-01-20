Trump'ın Gümrük Vergisi Açıklaması Borsayı Sarstı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Trump'ın Gümrük Vergisi Açıklaması Borsayı Sarstı

20.01.2026 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası, Trump'ın Avrupa ülkelerine gümrük vergisi açıklaması sonrası sert düştü.

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda bazı Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulanacağını açıklamasının ardından haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,29 azalarak 48.723,84 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,34 azalışla 6.846,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,72 kayıpla 23.110,30 puana indi.

ABD'de dün "Martin Luther King Jr. Günü" dolayısıyla işleme kapalı olan pay piyasaları, haftaya negatif bir başlangıç yaptı.

Jeopolitik riskler ve ticari gerilimler piyasalarda risk algısının yükselmesine yol açtı.

ABD Başkanı Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.

Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ABD'ye ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını bildiren Trump, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

Trump, bu tarifelerin ABD'nin Grönland'ı satın almasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar yürürlükte kalacağını belirtmişti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de bu hafta açıklanacak büyüme verileri, Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Tüketici Güven Endeksi ile ABD Merkez Bankasının (Fed) yakından izlediği enflasyon göstergelerinden Kişisel Tüketim Harcamaları verileri yatırımcıların odağında olacak.

ABD'de bilanço sezonu da hız kazanırken, Netflix'in bugün piyasa kapanışının ardından açıklayacağı finansal sonuçlar ile Intel'in perşembe günü yayımlayacağı bilançosu takip edilecek.

Öte yandan, mayıs ayında görev süresi dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimin geçeceği sorusu gündemdeki yerini korurken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın yeni Fed başkanını gelecek hafta açıklayabileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Donald Trump, New York, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'ın Gümrük Vergisi Açıklaması Borsayı Sarstı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL’ye el konuldu İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL'ye el konuldu
Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor
Konya’da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı Konya'da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı

19:00
Haluk Yürekli, Galatasaray’ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
18:39
Suriye ile YPG, Haseke’de anlaşmaya vardı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı
18:09
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:19
Netanyahu, Türkiye’nin ismini duyar duymaz Rubio’yu aramış
Netanyahu, Türkiye'nin ismini duyar duymaz Rubio'yu aramış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 19:38:29. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'ın Gümrük Vergisi Açıklaması Borsayı Sarstı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.