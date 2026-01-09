Trump'ın Veto Girişimi Mecliste Başarısız Oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, iki parti destekli imar projelerini kapsayan yasa tasarılarını vetosunu geçersiz kılmak amacıyla Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada üçte iki çoğunluğa ulaşılamadı.

ABC News'in haberine göre, Trump'ın, "Miccosukee Rezerv Alanı Değişiklikleri" ve "Arkansas Vadisi Su Kanalı Tamamlama" projelerine yönelik iki parti destekli yasa tasarılarını veto etmesi Temsilciler Meclisinde görüşüldü.

Mecliste yapılan oylamada Florida'daki proje için 24, Colorado'daki proje için 35 Cumhuriyetçi'nin, Trump'ın vetosuna karşı oy kullanması dikkati çekti.

Ancak her iki oylama da gerekli üçte iki çoğunluğa ulaşılamadı.

ABD basını, Cumhuriyetçi partililerin karşı oy kullanmasını, Trump'a yönelik "parti içi nadir tepki" olarak nitelendirdi.

"Colorado'da, 50 bin kişiye temiz içme suyu reddediliyor"

Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Lauren Boebert, gazetecilere açıklamasında, "Sonuçtan elbette hayal kırıklığına uğradım. Verilen sözler tutulmalı." diyerek, "Colorado'da, 50 bin kişiye temiz içme suyu reddediliyor." ifadesini kullandı.

Florida'da "Miccosukee Rezerv Alanı Değişiklikleri" ile Colorado'da "Arkansas Vadisi Su Kanalı Tamamlama" projelerine yönelik yasa tasarıları, Temsilciler Meclisi ile Senato'dan oy birliğiyle geçerek, Trump'ın imzası için Beyaz Saray'a gönderilmişti.

Trump tasarılara yönelik, 30 Aralık'ta Kongre'ye gönderdiği veto mektubunda, "Artık yeter. Yönetimim, Amerikalı vergi mükelleflerinin pahalı ve güvenilmez politikaları finanse etmesini engellemeye kararlı." ifadelerini kullanmıştı.