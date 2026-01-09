Trump'ın Veto Girişimi Mecliste Başarısız Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'ın Veto Girişimi Mecliste Başarısız Oldu

09.01.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump'ın imar projelerinin veto edilmesi için yapılan oylamada üçte iki çoğunluk sağlanamadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, iki parti destekli imar projelerini kapsayan yasa tasarılarını vetosunu geçersiz kılmak amacıyla Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada üçte iki çoğunluğa ulaşılamadı.

ABC News'in haberine göre, Trump'ın, "Miccosukee Rezerv Alanı Değişiklikleri" ve "Arkansas Vadisi Su Kanalı Tamamlama" projelerine yönelik iki parti destekli yasa tasarılarını veto etmesi Temsilciler Meclisinde görüşüldü.

Mecliste yapılan oylamada Florida'daki proje için 24, Colorado'daki proje için 35 Cumhuriyetçi'nin, Trump'ın vetosuna karşı oy kullanması dikkati çekti.

Ancak her iki oylama da gerekli üçte iki çoğunluğa ulaşılamadı.

ABD basını, Cumhuriyetçi partililerin karşı oy kullanmasını, Trump'a yönelik "parti içi nadir tepki" olarak nitelendirdi.

"Colorado'da, 50 bin kişiye temiz içme suyu reddediliyor"

Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Lauren Boebert, gazetecilere açıklamasında, "Sonuçtan elbette hayal kırıklığına uğradım. Verilen sözler tutulmalı." diyerek, "Colorado'da, 50 bin kişiye temiz içme suyu reddediliyor." ifadesini kullandı.

Florida'da "Miccosukee Rezerv Alanı Değişiklikleri" ile Colorado'da "Arkansas Vadisi Su Kanalı Tamamlama" projelerine yönelik yasa tasarıları, Temsilciler Meclisi ile Senato'dan oy birliğiyle geçerek, Trump'ın imzası için Beyaz Saray'a gönderilmişti.

Trump tasarılara yönelik, 30 Aralık'ta Kongre'ye gönderdiği veto mektubunda, "Artık yeter. Yönetimim, Amerikalı vergi mükelleflerinin pahalı ve güvenilmez politikaları finanse etmesini engellemeye kararlı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın Veto Girişimi Mecliste Başarısız Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte şaşkına çeviren manzara Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi Trafikte şaşkına çeviren manzara! Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu
PFDK’den 489 kişiye men cezası PFDK'den 489 kişiye men cezası
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Benfica’da Jose Mourinho dönemi sona eriyor İşte yerine geçecek isim Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
Mauro Icardi, Fenerbahçe’ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek

18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
15:55
YPG’ye büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 18:40:12. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'ın Veto Girişimi Mecliste Başarısız Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.