Trump, İran'a Askeri Saldırı Seçeneklerini Değerlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump, İran'a Askeri Saldırı Seçeneklerini Değerlendiriyor

13.01.2026 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'a olasıaskeri saldırı hakkında bilgilendirildi. Karar henüz netleşmedi.

(ANKARA) - ABD medyasında yer alan haberlere göreABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası askeri saldırı seçenekleri hakkında ayrıntılı biçimde bilgilendirildi. Konuya yakın çok sayıda ABD'li yetkilinin medyaya verdiği bilgiye göre Trump, İran yönetiminin protestoculara yönelik baskısını sürdürmesi halinde askeri harekat tehdidini hayata geçirmeyi ciddi biçimde değerlendiriyor.

ABD merkezli The New York Times (NYT) ve CBS News'e göre, ABD Başkanı Donald Trump İran yönetimine karşı bir saldırı olasılığını "ciddi biçimde" değerlendiriyor ancak henüz nihai bir karar vermedi.

ABD'li üst düzey yetkililer, Trump'a sunulan saldırı seçeneklerinin, İran güvenlik unsurlarını doğrudan hedef alacağını ancak Başkan'ın askeri olmayan bir dizi hedefin masada olduğu senaryoları hakkında da bilgilendirildiğini söyledi. Yetkililer, olası bir saldırının İran halkını hükümet etrafında kenetlemesi ya da bölgede ABD askeri ve diplomatik personeline yönelik misillemelere yol açması riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Bir üst düzey askeri yetkili NYT'ye, bölgede farklı ülkelerdeki ABD komutanlarının olası bir saldırı öncesinde kuvvetlerinin savunma pozisyonlarını güçlendirmek için zamana ihtiyaç duyacağını söyledi.

Cumhuriyetçi Senatör Graham'dan Hamaney'e Moskova mesajı

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İran'daki protestolarla birlikte ve Washington-Tahran geriliminin tırmanması üzerine İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik dikkati çekici bir mesaj paylaştı.

Graham X üzerinen paylaştığı mesajında "Ayetullah'a: Eskisi kadar konuşmuyoruz. Yoksa seni kırdım mı? Amerikalı siyasetçilere yönelik son uyarına gelince; Moskova'nın kışın tam bir masal diyarı olduğunu duydum. İHA'lara dikkat et. İran'ı yeniden büyük yap" ifadelerini kullandı. Graham benzer bir mesajı ABD tarafından kaçırılan Venezuela lideri Nicolas Maduro için de paylaşmıştı.

Rubio-Netanyahu teması

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun cumartesi sabahı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Görüşmede İran'daki protestoların yanı sıra Suriye'deki durum ve Gazze'deki ateşkes sürecinin de ele alındığı aktarıldı. Rubio, sosyal medya hesabından da "ABD, İran'ın cesur halkını destekliyor" paylaşımını yaptı.

Trump ne demişti?

Trump cumartesi günü sosyal medya hesabından, "İran belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe yaklaşıyor. ABD yardıma hazır" ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı daha önce yaptığı açıklamalarda İran'da güvenlik güçlerinin protestocuları öldürmesi halinde ABD'nin müdahalede bulunacağı tehdidinde bulunmuştu.

İnsan hakları örgütlerine göre, güvenlik güçlerinin müdahalelerinde yüzlerce protestocu hayatını kaybetti. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise cuma günü yaptığı açıklamada, hükümetin geniş çaplı protestolar karşısında "geri adım atmayacağını" söyledi.

ABD haziran ayında İran'ın  nükleer tesislerine saldırdı

ABD Başkanı, 2025 yılının haziran ayında İran'daki üç nükleer tesise yönelik saldırı emri vermişti. "Midnight Hammer" adı verilen operasyonda, B-2 bombardıman uçakları Fordo Nükleer Tesisi'ne sığınak delici bombalar atılmış, denizaltılardan Natanz ve İsfahan'daki tesislere seyir füzeleri fırlatılmıştı.

İran, bu saldırılara füze atışlarıyla karşılık vermiş ve nükleer program konusunda da müzakerelere dönmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Trump ayrıca geçen ay Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Netanyahu ile yaptığı görüşmede, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını ele almış, İran'ın bu kapasitesini artırmaya devam etmesi halinde İsrail saldırılarına destek vereceğini söylemişti.

Trump, ikinci döneminin başlamasından bu yana İran ve Venezuela'nın yanı sıra Suriye, Yemen, Somali ve Nijerya'da da hava saldırıları emri verdi. Trump, ilk başkanlık döneminde de, 2020 yılında Bağdat'ta düzenlenen bir İHA saldırısıyla İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi talimatını vermişti.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Donald Trump, Dış Politika, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, İran'a Askeri Saldırı Seçeneklerini Değerlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Galatasaray’da derbinin faturası iki isme kesildi Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
Beşiktaş’tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı

13:17
Galatasaray’ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
12:14
İran’ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
12:08
Derbi üzerinden MEXC kampanyası Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 13:24:13. #7.11#
SON DAKİKA: Trump, İran'a Askeri Saldırı Seçeneklerini Değerlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.