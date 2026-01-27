Trump: İran Anlaşma İstiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yakınlarında güçlü bir donanma varlığı bulundurduklarını belirterek, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la ilgili değerlendirmede bulundu. USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'da konuşlandırıldığını söyleyen Trump, "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük" ifadelerini kullandı.

Diplomasinin bir seçenek olmaya devam ettiğini aktaran Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" diye konuştu.