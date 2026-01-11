Trump, İran'daki Protestolar İçin Askeri Seçenekleri İnceliyor - Son Dakika
Politika

Trump, İran'daki Protestolar İçin Askeri Seçenekleri İnceliyor

11.01.2026 20:18
ABD Başkanı Trump, İran'daki protestolar nedeniyle askeri seçenekler hakkında bilgilendirildi.

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestolar nedeniyle ABD'nin İran'a yönelik askeri seçenekleri konusunda bilgilendirildiğini iddia etti.

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İran'a yönelik askeri seçenekleri konusunda bilgilendirildiği iddia edildi. Adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberlerde, Trump'a son günlerde farklı müdahale planları hakkında bilgi verildiği belirtilerek, ABD'nin doğrudan askeri güç kullanmayacağı seçeneklerin de ele alındığı aktarıldı. Trump'ın İran'a müdahale konusunda henüz nihai bir karar vermediği ifade edilen haberlerde, Trump'ın İran'daki protestolarda can kaybının artmaya devam etmesi nedeniyle ciddi bir şekilde harekete geçmeyi düşündüğü öne sürüldü.

Trump, geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamada, "İran, belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğü arıyor. ABD yardım etmeye hazır" demişti.

İran'daki protestolarda can kaybı belirsizliğini koruyor

İran'ın Devrim Muhafızları'na bağlı Tasnim Haber Ajansı, İsfahan eyaletindeki protestolar sırasında 30 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini, ülke genelindeki protestolarda ölen toplam güvenlik personeli sayısının da 109 olduğunu aktardı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) ise, protestolar sırasında bugüne kadar 8'i çocuk olmak üzere en az 420 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

