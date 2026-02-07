Trump, Irkçı Video Üzerine Özür Dilemeyi Redetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump, Irkçı Video Üzerine Özür Dilemeyi Redetti

Trump, Irkçı Video Üzerine Özür Dilemeyi Redetti
07.02.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Obama'ları maymun olarak tasvir eden video nedeniyle özür dilemeyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yı maymun olarak tasvir eden ırkçı bir video paylaşması sonrası gelen tepkilere rağmen özür dilemeyi reddetti. Trump, "Bir hata yapmadım, videonun sonunu görmemiştim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine ait sanal medya platformundaki hesabından paylaştığı ve 2020 seçimlerindeki hile iddialarını içeren videonun son saniyelerinde, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın yüzlerinin dans eden maymunlara montajlandığı görüldü. Paylaşım, gelen tepkiler üzerine yaklaşık 12 saat sonra yayından kaldırıldı.

Konuya ilişkin Florida'ya giderken başkanlık uçağında açıklamalarda bulunan Trump, özür dilemesi yönündeki çağrıları geri çevirdi. Videonun sadece seçim hileleriyle ilgili olan baş kısmını izlediğini ve sonundaki ırkçı bölümü görmediğini iddia eden Trump, "Binlerce şeye bakıyorum. Başını izledim, gayet iyiydi ve paylaşılması için ekibe verdim. Sanırım kimse sonunu kontrol etmedi" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin 'Özür dileyecek misiniz?' sorusuna "Hayır, ben bir hata yapmadım" yanıtını veren Trump, videodaki ırkçı görüntüleri kınayıp kınamadığı sorulduğunda ise "Elbette kınıyorum. Ben sahip olduğunuz en az ırkçı başkanım" dedi.

Kaynak: DHA

Michelle Obama, Barack Obama, Donald Trump, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, Irkçı Video Üzerine Özür Dilemeyi Redetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Altın ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in işaret ettiği tarih Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
İnfial yaratan görüntü Müşterinin yemeğine ayakkabısını sürdü İnfial yaratan görüntü! Müşterinin yemeğine ayakkabısını sürdü

12:47
Gerçekler ortaya çıktı İşte Jhon Duran’ın Fener’den neden yollandığı
Gerçekler ortaya çıktı! İşte Jhon Duran'ın Fener'den neden yollandığı
12:47
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:55
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar
11:13
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 13:51:37. #7.11#
SON DAKİKA: Trump, Irkçı Video Üzerine Özür Dilemeyi Redetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.