Trump, JPMorgan'a Dava Açacağını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Trump, JPMorgan'a Dava Açacağını Açıkladı

17.01.2026 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, JPMorgan Chase'e dava açacağını duyurdu ve bankanın kendisine hizmeti sonlandırmasını eleştirdi.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak protestolarından sonra kendisine yönelik banka hizmetlerini sonlandıran JPMorgan Chase'e 2 hafta içinde dava açacağını bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, The Wall Street Journal'ın, JPMorgan Chase'in Üst Yöneticisi Jamie Dimon'a ABD Merkez Bankası başkanlığı teklif ettiğine dair haberini yalanladı.

ABD Başkanı, "Bu ifade tamamen gerçek dışıdır, böyle bir teklif hiç olmamıştır ve aslında 6 Ocak protestolarından sonra benim için yanlış ve uygunsuz bir şekilde banka hizmetlerini sonlandıran JPMorgan Chase'e önümüzdeki 2 hafta içinde dava açacağım." ifadesini kullandı.

Trump, protestoların "doğru" olduğunun ortaya çıktığını ve 2020 seçimlerinin "hileli" olduğunu savundu.

The Wall Street Journal'ın neden kendisini arayıp teklifin yapılıp yapılmadığını öğrenmediğini soran Trump, şunları kaydetti:

"Onlara hemen hayır derdim ve konu kapanırdı. Ayrıca Jamie Dimon'a Hazine Bakanlığı görevini de teklif ettiğim izlenimi yaratıldı, oysa bu, kendisinin çok ilgisini çekecek bir görev olurdu. Ancak sorun şu ki (Hazine Bakanı) Scott Bessent bu görevi mükemmel bir şekilde yürütüyor, tam bir süperstar. Neden bu görevi Jamie'ye vereyim ki? Böyle bir teklif yapılmadı, hatta düşünülmedi bile."

Kaynak: AA

Donald Trump, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump, JPMorgan'a Dava Açacağını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da harita yeniden çizilecek O bölgede dev bir kent kuruluyor İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor
Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir
Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı
Kazaya sebep olan ’kaynakçı’ya tekme tokat dayak Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya tekme tokat dayak
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu. Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.

20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:40
Galatasaray’ın yedek kulübesi isyan çıkardı
Galatasaray'ın yedek kulübesi isyan çıkardı
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
18:54
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:12
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
17:47
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 21:33:43. #7.11#
SON DAKİKA: Trump, JPMorgan'a Dava Açacağını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.