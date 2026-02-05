Trump, Takaichi'yi Beyaz Saray'da Ağırlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Mart'ta Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'yi Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, 19 Mart'ta ABD'yi ziyaret edecek. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Büyük Japonya, 8 Şubat 2026 Pazar günü çok önemli bir yasama seçimi gerçekleştirecek. Bu seçimin sonuçları Japonya'nın geleceği için çok önemli. Başbakan Sanae Takaichi, güçlü, etkili ve bilge bir lider olduğunu ve ülkesini gerçekten sevdiğini çoktan kanıtladı. 19 Mart'ta Başbakan Takaichi'yi Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Japonya ziyareti sırasında Başbakan Takaichi'den çok etkilendiğini ifade eden Trump, "Ulusal güvenlik konusunun yanı sıra, ABD ve Japonya, her iki ülkeye de büyük fayda sağlayacak çok önemli bir ticaret anlaşması yapmak için yakın işbirliği içinde çalıştı. Başbakan Takaichi, kendisi ve koalisyonunun yaptığı işlerle büyük takdir hak eden bir kişidir ve bu nedenle, ABD Başkanı olarak, kendisine ve saygın koalisyonunun temsil ettiği değerlere tam ve eksiksiz bir destek vermek benim için bir onurdur. O, Japonya halkını hayal kırıklığına uğratmayacak. Pazar günü yapılacak çok önemli oylamada başarılar dilerim" dedi. - WASHINGTON