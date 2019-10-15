Son Dakika Haberleri: Trump'tan ABC Televizyonu'na Barış Pınarı Harekatıyla ilgili sahte görüntü tepkisi
Son Dakika Dünya Trump'tan ABC Televizyonu'na Barış Pınarı Harekatıyla ilgili sahte görüntü tepkisi

Trump'tan ABC Televizyonu'na Barış Pınarı Harekatıyla ilgili sahte görüntü tepkisi

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan haber kanalı ABC'nin, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi servis etmesini, "skandal" olarak nitelendirdi

Trump'tan ABC Televizyonu'na Barış Pınarı Harekatıyla ilgili sahte görüntü tepkisi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikan haber kanalı ABC'nin, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi servis etmesini, "skandal" olarak nitelendirdi.


Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABC News'de büyük skandal. Suriye'de Türklerin bombalamasına ilişkin gerçekten çok korkunç sahte bir video yayınlarken yakalandılar. Tam bir rezalet." ifadesini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Barış Pınarı Harekatı, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:12 
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