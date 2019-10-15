Trump'tan ABC Televizyonu'na Barış Pınarı Harekatıyla ilgili sahte görüntü tepkisi
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan haber kanalı ABC'nin, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi servis etmesini, "skandal" olarak nitelendirdi
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikan haber kanalı ABC'nin, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi servis etmesini, "skandal" olarak nitelendirdi.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABC News'de büyük skandal. Suriye'de Türklerin bombalamasına ilişkin gerçekten çok korkunç sahte bir video yayınlarken yakalandılar. Tam bir rezalet." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:12
ABD kanalında Barış Pınarı Harekatı skandalı: Trump, sert tepki gösterdi Bulgaristan, Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım kararına tepki gösterdi Hindistan'da canlı halde gömülmüş kız bebek bulundu Donald Trump: İnsanlar Türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyor?