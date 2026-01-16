Trump'tan Askeri Müdahale Tehdidi - Son Dakika
Politika

Trump'tan Askeri Müdahale Tehdidi

Trump\'tan Askeri Müdahale Tehdidi
16.01.2026 13:43
Trump, Minneapolis'teki protestoları bastırmak için İsyan Yasası'nı yürürlüğe koyabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde federal göçmenlik uygulamalarına karşı düzenlenen protestoları bastırmak için askeri güç kullanılmasının önünü açan İsyan Yasası'nı yürürlüğe koyabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin bir kişiyi vurarak öldürmesine tepki olarak başlayan protestolara ilişkin açıklama yaptı. Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, protestoları bastırmak için nadiren kullanılan ve asker görevlendirilmesini içeren İsyan Yasası'nı yürürlüğe koymakla tehdit etti. Trump, "Minnesota'nın yozlaşmış yetkilileri, yasaya uymayıp sadece görevlerini yapmaya çalışan ICE'ın vatanseverlerine saldıran profesyonel kışkırtıcıları ve isyancıları durdurmazlarsa benden önce birçok başkanın yaptığı gibi İsyan Yasası'nı yürürlüğe koyacağım ve bir zamanlar büyük olan bu eyalette yaşanan bu rezalete hızla son vereceğim" ifadelerini kullandı.

1807 tarihli İsyan Yasası, aktif görevdeki askeri personelin ABD içinde kolluk görevlerinde görevlendirilmesine izin veriyor.

Bir ICE görevlisi, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında aracının içinde olayları izleyen 37 yaşındaki ABD'li Renee Nicole Good'u ateş ederek öldürmüştü. Trump yönetimi, ICE ajanının meşru müdafaa amacıyla hareket ettiğini söylerken, yerel yetkililer kadının herhangi bir tehlike oluşturmadığını belirtmişti. Kameralara yansıyan görüntülerde, ICE ajanlarının caddenin ortasında duran araca yaklaştığı, Good'un ise aracıyla uzaklaşmaya çalıştığı, bu sırada aracın önündekilerden birinin sürücüye silahını doğrultup 3 el ateş ettiği görülmüştü. Olayla ilgili FBI tarafından soruşturma başlatılmıştı. Good'un ateş ederek öldürülmesi, protestoların fitilini ateşlemişti. - MİNNESOTA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Donald Trump, Politika

Son Dakika Politika Trump'tan Askeri Müdahale Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Askeri Müdahale Tehdidi
