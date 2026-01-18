Trump'tan Avrupa Ülkelerine Gümrük Vergisi - Son Dakika
Dünya

Trump'tan Avrupa Ülkelerine Gümrük Vergisi

Trump\'tan Avrupa Ülkelerine Gümrük Vergisi
18.01.2026 10:01
Trump, 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi getireceğini açıkladı; Grönland konusuna dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Avrupa ülkesine gümrük vergileri getireceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin yıllardır Danimarka ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamını gümrük vergisi veya başka herhangi bir ödeme şekli almadan desteklediğini bildirdi. Trump, "Şimdi, yüzyıllar sonra Danimarka'nın karşılık verme zamanı geldi. Dünya barışı tehlikede! Çin ve Rusya Grönland'ı istiyor ve Danimarka'nın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok" dedi.

Trump, Grönland'ın savunma olarak 'iki köpek kızağı' kullandığını vurgulayarak, "Bu oyunu ancak Trump yönetimindeki ABD başarılı bir şekilde oynayabilir. Özellikle ABD'nin ve genel olarak dünyanın ulusal güvenliği tehlikede olduğundan kimse bu kutsal toprak parçasına dokunmayacak" ifadelerini kullandı.

Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'nın, 'bilinmeyen amaçlarla' Grönland'a gittiğini ileri süren Trump, "Bu, gezegenimizin güvenliği, emniyeti ve hayatta kalması için çok tehlikeli bir durumdur. Bu çok tehlikeli oyunu oynayan bu ülkeler, sürdürülebilir veya kabul edilebilir olmayan bir risk seviyesi ortaya koymuşlardır" açıklamasını yaptı.

'ABD'NİN GRÖNLAND'A İHTİYACI VAR'

Grönland'a giden 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını aktaran Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını ifade etti. Trump, "ABD, bu işlemi 150 yılı aşkın süredir gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Birçok başkan bunu haklı nedenlerle denemiştir, ancak Danimarka her zaman reddetmiştir" dedi.

ABD'nin 'hem saldırı hem de savunma amaçlı modern silah sistemleri' nedeniyle Grönland'a ihtiyacı olduğunu kaydeden Trump, bu konuda yapılan milyarlarca dolar yatırımın ancak Grönland toprakları dahil edildiğinde maksimum potansiyel ve verimlilikte çalışabileceğini iddia etti. Trump, ABD'nin Danimarka ve ilgili ülkelerle bu konuda acilen müzakereye açık olduğunu da bildirdi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
