Trump'tan Daytona 500 yarışlarında gövde gösterisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump'tan Daytona 500 yarışlarında gövde gösterisi - Son Dakika

Trump'tan Daytona 500 yarışlarında gövde gösterisi

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel araba yarışı Daytona 500'ün açılış töreninde makam aracı ile pistte tur attı, ardından ilk yarışın startını verdi.

Trump'tan Daytona 500 yarışlarında gövde gösterisi, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel araba yarışı Daytona 500'ün açılış töreninde makam aracı ile pistte tur attı, ardından ilk yarışın startını verdi.


ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletinde düzenlenen NASCAR'ın en prestijli yarışı olarak kabul edilen Daytona 500'ün açılış töreninde yarış öncesi başkanlık konvoyu ile pistte tur attı. Eşi Melania Trump ile birlikte alkışlar arasında sahneye çıkarak dört dakikalık kısa bir konuşma yapan Trump, yarışın startını verdi.


Yarışların yapıldığı Daytona Beach kentinde kırmızı alarm verildi. Güvenlik en üst seviyeye çıkartıldı. Otomobil yarışlarına yaklaşık 100 bin Trump hayranının katıldığı belirtildi. Daytona 500 otomobil yarışlarında ABD Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.


Trump, ABD'de geleneksel hale gelen otomobil yarışlarına katılan 4. ABD Başkanı oldu. Ronald Reagan, George H.W. Bush ve George W. Bush da NASCAR Daytona 500 araba yarışlarına katılıp start vermişti.


Donald Trump ve eşi Melania Trump, Daytona 500 yarışlarını bir süre izledikten sonra West Palm Beach'deki evlerine döndü. - FLORIDA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Florida, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
69. NBA All-Star maçını, LeBron'un takımı 157-155 kazandı ABD'de 3 kadın, Trump'ın rakibi Bernie Sanders'a çıplak protestoda bulundu 15 saniyede otomobil hırsızlığı kamerada

Son Dakika Haberleri
15:55 Mehmet Öncü, yeni klibini çıkarmaya hazırlanıyor
15:53 Danla Bilic, Survivor'da yarışan arkadaşına sesini yükselten Yasin Obuz'a tepki gösterdi
15:41 Hadise, kendisini silen Aslı Enver'e cevap verdi!
15:16 Oyuncu Erkan Kolçak Köstengil, bebeğine koyacağı ismi açıkladı
13:59 Megastar Tarkan'dan Monte Carlo'da muhteşem konser

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 16:55:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump'tan Daytona 500 yarışlarında gövde gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]