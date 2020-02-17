Trump'tan Daytona 500 yarışlarında gövde gösterisi - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel araba yarışı Daytona 500'ün açılış töreninde makam aracı ile pistte tur attı, ardından ilk yarışın startını verdi.



ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletinde düzenlenen NASCAR'ın en prestijli yarışı olarak kabul edilen Daytona 500'ün açılış töreninde yarış öncesi başkanlık konvoyu ile pistte tur attı. Eşi Melania Trump ile birlikte alkışlar arasında sahneye çıkarak dört dakikalık kısa bir konuşma yapan Trump, yarışın startını verdi.



Yarışların yapıldığı Daytona Beach kentinde kırmızı alarm verildi. Güvenlik en üst seviyeye çıkartıldı. Otomobil yarışlarına yaklaşık 100 bin Trump hayranının katıldığı belirtildi. Daytona 500 otomobil yarışlarında ABD Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.



Trump, ABD'de geleneksel hale gelen otomobil yarışlarına katılan 4. ABD Başkanı oldu. Ronald Reagan, George H.W. Bush ve George W. Bush da NASCAR Daytona 500 araba yarışlarına katılıp start vermişti.



Donald Trump ve eşi Melania Trump, Daytona 500 yarışlarını bir süre izledikten sonra West Palm Beach'deki evlerine döndü. - FLORIDA