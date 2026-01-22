Trump'tan Grönland Anlaşması ve Barış Kurulu Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Trump'tan Grönland Anlaşması ve Barış Kurulu Açıklamaları

22.01.2026 05:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Grönland anlaşmasının süresiz olacağını ve Gazze Barış Kurulu'nun etkili olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, çerçevesi oluşturulan Grönland anlaşmasında süre limitinin olmadığını belirterek, "Nihai, kapsamlı, uzun vadeli bir anlaşma ve özellikle güvenlik, madenler ve diğer tüm başlıklar açısından herkesi oldukça iyi ve avantajlı bir konuma getireceğini düşünüyorum" dedi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gazze Barış Kurulu'na davet edilmesi hakkında, "Bazı tartışmalı isimler var ancak söz konusu kişiler iş bitirici ve yüksek etki gücüne sahip kişiler" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Grönland konusundaki potansiyel anlaşmanın çerçevesinin detaylarına ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, "Bu, insanların hemen kabul ettiği, ABD için gerçekten harika bir anlaşma. Özellikle ulusal güvenlik ve uluslararası güvenlik de dahil olmak üzere istediğimiz her şeyi sağlıyor" değerlendirmesini yaptı. Çerçevesi oluşturulan anlaşmanın herkesi mutlu edecek nitelikte olduğunu belirten Trump, "Nihai, kapsamlı, uzun vadeli bir anlaşma ve özellikle güvenlik, madenler ve diğer tüm başlıklar açısından herkesi oldukça iyi ve avantajlı bir konuma getireceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Trump, anlaşmanın süresi hakkında ise, "Süresiz. Süre limiti yok. Sonsuza kadar" açıklamasında bulundu.

"Herkes Gazze Barış Kurulu'nda yer almak istiyor"

Rusya'nın Grönland'ı ele geçirmesinden endişe duyduğu hatırlatılan Trump, "O zaman Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Gazze Barış Kurulu'na neden davet ettiniz" sorusu üzerine, "Çünkü herkesin, tüm ülkelerin katılmasını istiyoruz. Bu şekilde hiçbir zaman sorun yaşamayız. Bu, şimdiye kadar kurulmuş en güçlü ve en kapsamlı kurul; herkes bu yapının içinde yer almak istiyor. Evet, bazı tartışmalı isimler var ancak söz konusu kişiler iş bitirici ve yüksek etki gücüne sahip kişiler" ifadelerini kullandı.

"Barış Kurulu BM'nin yapamadıklarını yapacak"

Gazze Barış Kurulu'nu etkisiz kişilerden oluşturması halinde kayda değer bir fayda elde edilemeyeceğini belirten Trump, "Davet edilenler oldu, kabul ettiler. Pek çok kişi kabul etti; bildiğim kadarıyla reddeden yok. Bu yapı çok başarılı olacak. Barış Kurulu'nun, tarihteki en prestijli kurul olacağını düşünüyorum. Birleşmiş Milletler'in yapması gereken ama yapamadığı pek çok işi hayata geçirecek. Birleşmiş Milletler'le birlikte çalışacağız ama Barış Kurulu ayrı ve özel bir konumda olacak" dedi.

"Barış İran'ın nükleer tehdidinin ortadan kaldırılmasıyla mümkün oldu"

Gazze Barış Kurulu'nun başarılı olacağına inandığını belirten Trump, "Süreç Gazze ve Orta Doğu ile başladı. Orta Doğu'da barış var; hem de kimsenin mümkün görmediği ölçüde güçlü bir barış. Bu, İran'ın nükleer tehdidinin ortadan kaldırılmasıyla mümkün oldu; aksi halde gerçekleşemezdi. Bu kurul gerçekten çok etkileyici olacak ve dünya tarihindeki en prestijli kurul olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Trump, Grönland anlaşmasının çerçevesinin oluşturulduğunu açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre Alpleri'ndeki Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) marjında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Trump, görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiğim oldukça yapıcı görüşmeye dayanarak, Grönland ve aslına bakılırsa tüm Arktik Bölgesi'ne ilişkin gelecek bir anlaşmanın çerçevesini oluşturmuş bulunuyoruz. Bu mutabakat çerçevesinde, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük tarifelerini uygulamayacağım" ifadelerini kullanmıştı. - DAVOS

Kaynak: İHA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Grönland, Güvenlik, Ekonomi, Gazze, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trump'tan Grönland Anlaşması ve Barış Kurulu Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuk esirgeme kurumunda tepki çeken karar: Çocuğa tekme atan eğitimci göreve geri döndü Çocuk esirgeme kurumunda tepki çeken karar: Çocuğa tekme atan eğitimci göreve geri döndü
ABD’nin ardından YPGPKK’ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu
Macron Davos’ta neden güneş gözlüğü taktı Saraydan açıklama geldi Macron Davos'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama geldi
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Bomba maçlar var Şampiyonlar Ligi’nde kader günü Bomba maçlar var! Şampiyonlar Ligi'nde kader günü
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

00:09
’’Mutluyuz’’ diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
23:38
Trump: Grönland’la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
Trump: Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
23:25
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray’a gelmeleri için uğraşıyorum
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray'a gelmeleri için uğraşıyorum
23:18
Sındırgı’da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
23:07
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 05:48:46. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Grönland Anlaşması ve Barış Kurulu Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.