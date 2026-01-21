Trump'tan Grönland ve Arktik Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan Grönland ve Arktik Açıklaması

21.01.2026 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Grönland ve Arktik için anlaşma çerçevesi oluşturduklarını ve gümrük vergilerini uygulamayacağını duyurdu.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından Grönland ve Arktik Bölgesi'ne ilişkin gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesinin oluşturulduğunu açıkladı. Trump, bu anlayış doğrultusunda 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağını duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığım çok verimli görüşme sonucunda, Grönland ve aslında tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm, hayata geçirilirse, Amerika Birleşik Devletleri ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır. Bu anlayışa dayanarak, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağım. Grönland ile ilgili olarak Altın Kubbe konusunda ek görüşmeler yapılmaktadır. Görüşmeler ilerledikçe daha fazla bilgi paylaşılacaktır. Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özel Elçi Steve Witkoff ve gerektiğinde diğer yetkililer müzakerelerden sorumlu olacaklardır. Bu kişiler doğrudan bana rapor vereceklerdir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Dış Politika, Grönland, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Grönland ve Arktik Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi! İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi
Faciadan ders alınmadı 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha Faciadan ders alınmadı! 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha
Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

00:09
’’Mutluyuz’’ diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
23:38
Trump: Grönland’la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
Trump: Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
23:25
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray’a gelmeleri için uğraşıyorum
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray'a gelmeleri için uğraşıyorum
23:18
Sındırgı’da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
23:07
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 01:15:21. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Grönland ve Arktik Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.