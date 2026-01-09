Trump'tan İran'a Sert Uyarı - Son Dakika
Trump'tan İran'a Sert Uyarı

09.01.2026 12:23
Trump, İran'daki protestolar sırasında göstericilerin öldürülmesi halinde sert yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yönetim karşıtı protestolar sırasında göstericilerin öldürülmesi halinde ABD'nin İran'ı "çok sert biçimde vuracağına" ilişkin tehdidini yineledi. Trump ayrıca artan söylentiler üzerine, İran'ın eski "Veliaht Prens"i Rıza Pehlevi ile görüşmeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ABD'li muhafazakar gazeteci Hugh Hewitt'in programında yaptığı açıklamada, İran'da devam eden protestolara değindi. ABD Başkanı, İran yönetimine ilişkin daha önce de iki kez dile getirdiği tehdidini yineleyerek, "Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa -ki isyanlar sırasında bunu yapma eğilimindeler- onları çok sert şekilde vuracağız. Bunu yaparlarsa bedelini çok ağır ödeyecekleri kendilerine çok açık biçimde iletildi" dedi.

ABD Başkanı, daha önce de İran'da protestocuların öldürülmesi halinde ABD'nin İran'ı vuracağına ilişkin tehditlerinin hatırlatılması üzerine, protestolardaki sayısı 30'u aşan ölümlerle ilgili olarak, bunların "kalabalık kontrolü ve izdiham" nedeniyle olduğunu söyledi.

Trump Pehlevi ile görüşmeyecek

ABD Başkanı, İran'da kendisini "veliaht prens" olarak tanımlayan Rıza Pehlevi ile görüşmeyeceğini de açıkladı. Trump'ın bu açıklaması, Washington'un İran'daki mevcut yönetimin çökmesi halinde olası bir halef figürü desteklemeye hazır olmadığına işaret etti.

Trump, 1979 Devrimi'nin ardından İran'dan kaçan son şahın oğlu Pehlevi'nin "iyi bir insan" gibi göründüğünü ancak başkan olarak onunla görüşmesinin uygun olmayacağını söyledi.

ABD Başkanı "Bence herkesin ortaya çıkmasına izin vermeliyiz (olası bir devrim durumunda, yönetime talip başka tarafların) ve kimin öne çıkacağını görmeliyiz. Görüşme yapılmasının uygun olacağından emin değilim" dedi.

İsrail'e yakın kaynaklara dayandırılan bazı haberlerde, Pehlevi'nin 12 Ocak'ta Mar-a-Lago'da Trump'la görüşeceği iddia edilmişti.

Pehlevi destekçilerine göre portestolar onun çağrısıyla başladı

İran'da halkın iki yıl boyunca süren protestolarının ardından 1979'da devrilen monarşisinin destekçileri, protestolardaki artışın sürgündeki eski veliaht prens Rıza Pehlevi'nin çağrısının ardından geldiğini ileri sürüyor.

Ancak gözlemciler uzun süredir biriken toplumsal hoşnutsuzluğa işaret ederken muhalefetin hala "gerçek bir liderlikten" yoksun olduğuna dikkati çekiyor.

Pehlevi'nin protestolar üzerindeki etkisine ilişkin tartışmalar sürerken, Pehlevi'yi eleştiren İranlı entelektüeller, monarşinin geri dönüşünü savunan Pehlevi'nin 46 yıllık faaliyetlerine rağmen kurucu tüzüğe sahip resmi bir monarşi partisinin bulunmamasını örgütlenme açısından zayıf buluyor.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

