Trump\'tan İran ile Ticaret Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini duyurdu. Trump, kararının 'kesin ve nihai' olduğunu ifade etti.