Trump'tan Kanada'ya Sert Eleştiri
Trump'tan Kanada'ya Sert Eleştiri

Trump\'tan Kanada\'ya Sert Eleştiri
24.01.2026 04:22
Trump, Kanada'nın Grönland'daki savunma kalkanına karşı çıkmasını eleştirerek, Çin ile işbirliğine dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Grönland'a Altın Kubbe (Golden Dome) savunma kalkanının inşa edilmesine karşı çıktığını belirterek, "Oysa Altın Kubbe Kanada'yı da koruyacak. Bunun yerine Kanada, ilk yıl içinde kendilerini 'yutacak' olan Çin ile iş yapmayı tercih etti" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan, Kanada'yı hedef alan yeni bir açıklama geldi. Sahibi olduğu truth sosyal medya platformundan bir mesaj yayınlayan Trump, Kanada'nın Grönland'a Altın Kubbe (Golden Dome) savunma kalkanının inşa edilmesine karşı çıktığını belirterek, "Oysa Altın Kubbe Kanada'yı da koruyacak. Bunun yerine Kanada, ilk yıl içinde kendilerini 'yutacak' olan Çin ile iş yapmayı tercih etti" eleştirisinde bulundu.

Carney Çin'i ziyaret etmişti

Trump'ın açıklamalarının, Carney'in Pekin'i ziyaret ederek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesinin ardından gelmesi dikkat çekti. Carney, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Kanada ile Çin'in ticaret, enerji, tarım ve deniz ürünleri başta olmak üzere karşılıklı kazanım sağlayabilecek alanlarda işbirliği ve "yeni bir stratejik ortaklık" üzerinde çalıştığını vurgulamıştı. Carney, Çin'in Kanada'dan gelen kanola yağı üzerindeki vergileri 1 Mart'a kadar yüzde 85'ten yüzde 15'e indirmesinin beklendiğini, Kanada'nın ise Çin'in elektrikli araçlarına ayrıcalıklı ülke oranı olan yüzde 6,1 oranında vergi uygulamayı kabul ettiğini söylemişti. Carney'in ziyareti, Çin'e 2017'den bu yana Kanada'dan başbakan düzeyinde yapılan ilk ziyaret olarak kayıtlara geçmişti.

Carney ile Trump arasındaki gerilim yükselmişti

Carney son olarak Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) hitabında ABD'nin Grönland'a yönelik tehditlerine ilişkin, "NATO'nun açık bir şekilde sınavdan geçtiğini düşünüyorum. Bu sınava verilecek ilk yanıt, Arktik güvenliğini her ihtimale karşı sağlam ve güçlü bir biçimde garanti altına almaktır" ifadelerini kullanmıştı. Büyük güçlerin ekonomik entegrasyonu bir silah olarak kullanmaya başladığını savunan Carney, Trump'ın gümrük vergileri uygulamalarına değinerek, "Tarifeler bir koz olarak, finansal altyapı zorlayıcı bir araç olarak, tedarik zincirleri ise sömürülecek kırılganlıklar olarak kullanılmaya başlandı" eleştirisinde bulunmuştu. Ayrıca Trump'ın "Kanada'nın ABD sayesinde var olduğu" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Carney, "Kanada ve ABD, ekonomi, güvenlik ve zengin kültürel alışveriş alanlarında olağanüstü bir ortaklık kurdu. Ancak Kanada, ABD sayesinde var olmuyor. Kanada, Kanadalı olduğumuz için gelişiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Carney'e yaptığı Barış Kurulu'na katılma davetini geri çekmişti

Trump dün Carney'e yaptığı Gazze Barış Kurulu'na katılma davetini geri çekerek, "Lütfen bu mektubun, Kanada'nın katılımıyla ilgili olarak Gazze Barış Kurulu'nun size yaptığı daveti geri çektiğini bildirdiğini kabul edin" mesajını paylaşmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Grönland, Kanada, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan Kanada'ya Sert Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Trump'tan Kanada'ya Sert Eleştiri - Son Dakika
