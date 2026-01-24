Trump'tan Kanada'ya Sert Uyarı - Son Dakika
Trump'tan Kanada'ya Sert Uyarı

24.01.2026 20:14
Trump, Kanada'nın Çin ile ticaret anlaşması yapmasının ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'i hedef alarak, "Eğer Vali Carney, Kanada'yı Çin'den ABD'ye gönderilen ürünler için bir 'teslimat limanı' yapabileceğini düşünüyorsa çok büyük bir yanılgı içindedir. Kanada, Çin ile bir ticaret anlaşması yaparsa Kanada'dan ABD'ye gönderilen tüm ürünlere derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın dış politikalarına yönelik sert eleştirilerini sürdürüyor. Kanada'nın Çin'le ticari ortaklığına yönelik adımların hoş karşılanmayacağını belirten Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kanada Başbakanı Mark Carney'i hedef aldı. Kanada ile Çin arasında muhtemel bir ticaret anlaşmasının Kanada için ağır sonuçlar doğuracağına işaret eden Trump, "Eğer Vali Carney, Kanada'yı Çin'den ABD'ye gönderilen ürünler için bir 'teslimat limanı' yapabileceğini düşünüyorsa çok büyük bir yanılgı içindedir. Çin, Kanada'yı canlı canlı yer ve işlerini, sosyal dokusunu, genel yaşam biçimini harap edecek şekilde tamamen yutar. Eğer Kanada, Çin ile bir ticaret anlaşması yaparsa Kanada'dan ABD'ye gönderilen tüm ürünlere derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacaktır" dedi.

"Dünyanın en son ihtiyacı olan şey Çin'in Kanada'yı ele geçirmesidir"

Trump, açıklamasından sonra yeni bir paylaşımda daha bulunarak, "Dünyanın en son ihtiyacı olan şey Çin'in Kanada'yı ele geçirmesidir. Bu asla olmayacak, hatta gerçekleşmeye yaklaşamayacak bile" ifadelerini kullandı.

Trump, daha önce de Çin-Kanada ilişkilerini eleştirmişti

Trump, Kanada Başbakanı Carney'i başka bir açıklamayla daha hedef almıştı. ABD Başbakanı, Kanada'nın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'a ABD'nin Altın Kubbe savunma sisteminin inşa edilmesine karşı çıktığını belirterek, "Oysa Altın Kubbe Kanada'yı da koruyacak. Bunun yerine Kanada, ilk yıl içinde kendilerini 'yutacak' olan Çin ile iş yapmayı tercih etti" eleştirisinde bulunmuştu.

Carney ile Trump arasındaki gerilim yükselmişti

Carney ayrıca, Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) hitabında ABD'nin Grönland'a yönelik tehditlerine ilişkin, "NATO'nun açık bir şekilde sınavdan geçtiğini düşünüyorum. Bu sınava verilecek ilk yanıt, Arktik güvenliğini her ihtimale karşı sağlam ve güçlü bir biçimde garanti altına almaktır" ifadelerini kullanmıştı. Büyük güçlerin ekonomik entegrasyonu bir silah olarak kullanmaya başladığını savunan Carney, Trump'ın gümrük vergileri uygulamalarına değinerek, "Tarifeler bir koz olarak, finansal altyapı zorlayıcı bir araç olarak, tedarik zincirleri ise sömürülecek kırılganlıklar olarak kullanılmaya başlandı" eleştirisinde bulunmuştu. Ayrıca Trump'ın "Kanada'nın ABD sayesinde var olduğu" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Carney, "Kanada ve ABD, ekonomi, güvenlik ve zengin kültürel alışveriş alanlarında olağanüstü bir ortaklık kurdu. Ancak Kanada, ABD sayesinde var olmuyor. Kanada, Kanadalı olduğumuz için gelişiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Carney'e sunduğu Barış Kurulu'na katılma davetini geri çekmişti

Trump Carney'e sunduğu Barış Kurulu'na katılma davetini geri çekerek, "Lütfen bu mektubun, Kanada'nın katılımıyla ilgili olarak Barış Kurulu'nun size yaptığı daveti geri çektiğini bildirdiğini kabul edin" mesajını paylaşmıştı.

Carney'in Çin ziyareti

Carney, 16 Ocak tarihinde Çin'in başkenti Pekin'i ziyaret etmiş, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmişti. Kanada Başbakanı, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada Kanada ile Çin'in ticaret, enerji, tarım ve deniz ürünleri başta olmak üzere karşılıklı kazanım sağlayabilecek alanlarda işbirliği ve "yeni bir stratejik ortaklık" üzerinde çalıştığını vurgulamıştı. Carney, Çin'in Kanada'dan gelen kanola yağı üzerindeki vergileri 1 Mart'a kadar yüzde 85'ten yüzde 15'e indirmesinin beklendiğini, Kanada'nın ise Çin'in elektrikli araçlarına ayrıcalıklı ülke oranı olan yüzde 6,1 oranında vergi uygulamayı kabul ettiğini söylemişti. Carney'in ziyareti, Çin'e 2017'den bu yana Kanada'dan başbakan düzeyinde yapılan ilk ziyaret olarak kayıtlara geçmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

