Trump'tan Küba'ya Yaptırımlar

30.01.2026 11:12
Trump, Küba'yı ulusal güvenlik için tehdit olarak görüp yeni yaptırımlar açıkladı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Küba hükümetinin eylemlerinin ulusal güvenliğe "olağandışı ve olağan üstü bir tehdit oluşturduğunu" belirterek, ulusal acil durum ilan etti ve Havana yönetimine petrol sağlayan ülkelere ek gümrük vergisi getirilmesini öngören başkanlık kararnamesi imzaladı.

ABD, Küba'ya ve Küba ile ticari ilişkileri olan ülkelere dair yeni bir yaptırım paketi duyurdu. Beyaz Saray tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yayımlanan ve bugün yürürlüğe giren kararnamede Başkan Trump, Küba'nın Rusya, Çin, İran ile Hamas ve Hizbullah gibi gruplarla işbirliği yaparak "Batı yarımküre'yi istikrarsızlaştırdığını" belirtti.

Trump, Küba'ya doğrudan veya dolaylı olarak petrol veya petrol ürünleri satan yabancı ülkelerin ürünlerine ek "değer esaslı gümrük vergisi" uygulanabileceğini duyurdu.

Donald Trump, Küba hükümetinin "ABD'ye düşman aktörlere ev sahipliği yaptığını" ileri sürdü. Kararnamede, "Küba, ABD'nin hassas ulusal güvenlik bilgilerini çalmaya çalışan, Rusya'nın en büyük denizaşırı sinyal istihbarat tesisine ev sahipliği yapıyor" ifadesi yer aldı.

Ayrıca Havana yönetiminin Çin Halk Cumhuriyeti ile derin bir istihbarat ve savunma işbirliği inşa etmeyi sürdürdüğü kaydedildi. Trump, "Küba, ABD'nin tehlikeli düşmanlarını açıkça barındırıyor ve onları, ABD ulusal güvenliğini doğrudan tehdit eden sofistike askeri ve istihbarat yeteneklerini Küba'da konuşlandırmaya davet ediyor" dedi.

Küba'nın ulusötesi terör örgütlerine güvenli liman sağladığı da iddia edildi. Trump, "Küba Hizbullah ve Hamas gibi uluslararası terörist grupları memnuniyetle karşılayarak, bu grupların bölge genelinde ekonomik, kültürel ve güvenlik bağları kurması için güvenli bir ortam yaratıyor" ifadelerini kullandı.

"Komünist rejim siyasi muhaliflerine işkence yapıyor, basın özgürlüğünü reddediyor"

Trump ayrıca Küba rejimini kendi halkına baskı uygulamakla suçladı. Kararnamede, "Komünist rejim siyasi muhaliflerine zulmediyor ve işkence yapıyor. Küba halkının ifade ve basın özgürlüğünü reddediyor, halkın sefaletinden yolsuzlukla kar sağlıyor" denildi.

Trump, bu politikaların "demokratik değerlere aykırı olduğunu ve ABD'nin Küba'da barışçıl değişimi teşvik etme dış politikasıyla çatıştığını" aktardı. ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika Birleşik Devletleri'nin komünist Küba rejiminin yağmalarına karşı sıfır toleransı vardır" değerlendirmesinde bulundu.

Petrol tedarikçilerine yaptırım mekanizması

Kararnameye göre, ABD Ticaret Bakanı, Dışişleri Bakanı ile istişare halinde hangi ülkelerin Küba'ya petrol sağladığını tespit edecek. Yaptırımlar, dolaylı satış tanımı, petrolün aracılar veya üçüncü ülkeler üzerinden Küba'ya ulaştırılması gibi unsurları da kapsayacak.

Bir ülkenin Küba'ya petrol sağladığı tespit edilirse, Dışişleri Bakanı, Hazine ve İç Güvenlik bakanlarıyla görüşerek söz konusu ülkenin mallarına ne oranda ek gümrük vergisi uygulanacağını belirleyecek ve nihai karar için ABD Başkanı Donald Trump'a rapor sunacak.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Küba, Son Dakika

