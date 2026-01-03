Trump\'tan Maduro\'nun USS Iwo Jima Fotoğrafı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'ye ait USS Iwo Jima gemisindeki fotoğrafını paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Venezuela'ya saldırısı sonrası yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun fotoğraflarını paylaştı. Trump, Maduro'nun ABD Donanması'na ait USS Iwo Jima savaş gemisinde bulunduğunu ve yargılanmak üzere eşi ile birlikte New York'a getirileceklerini bildirdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşımda başkent Caracas'a yönelik saldırıların görüntülerini de paylaştı. - WASHINGTON