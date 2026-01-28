Trump'tan Minneapolis'e Göçmenlik Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde Washington hükümetinin göçmenlik uygulamalarına karşı protestolar devam ederken, Belediye Başkanı Jacob Frey'i federal göçmenlik yasalarını uygulaması gereği konusunda uyardı.

Trump, Minneapolis Belediye Başkanı Frey'in, şehir yönetiminin federal göçmenlik yasasını uygulamaması durumunda "ateşle oynayacağını" ifade etti.

Sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Frey'in federal göçmenlik yasalarını uygulamadığına işaret eden Trump, kendisiyle yakın zaman önce yaptığı görüşmenin iyi geçemesine rağmen Belediye Başkanı'nın bu açıklamasını "şaşırtıcı bulduğunu" belirtti.

Trump, "Acaba yakın çevresinden biri ona bu açıklamanın çok ciddi bir yasa ihlali olduğunu ve ateşle oynadığını açıklayabilir mi?" değerlendirmesinde bulundu.

"Polisimizin görevi, federal göçmenlik yasalarını uygulamak değil"

Trump'a yanıt olarak ABD merkezli sosyal medya şirketi X'ten paylaşım yapan Frey, "Polisimizin görevi, insanları güvende tutmak, federal göçmenlik yasalarını uygulamak değil." ifadesini kullandı.

Frey, dün yaptığı açıklamada da Trump'ın bu hafta başında Minneapolis'te görevlendirdiği Beyaz Saray Sınır Sorumlusu Tom Homan'a şehrin federal göçmenlik yasalarını uygulamayacağını söylediğini belirterek, "Sayın Homan'a bu operasyonun Minneapolis ve çevresindeki topluluklar üzerindeki ciddi olumsuz etkilerini ve yerel polis memurlarımız üzerindeki yükünü anlattım." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.