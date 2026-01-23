Trump'tan NATO Açıklaması - Son Dakika
Trump'tan NATO Açıklaması

23.01.2026 08:34
Trump, yasa dışı göç sorununa çözüm olarak NATO'yu güney sınırında test etmeyi önerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin güney sınırındaki yasa dışı göç sorunu kapsamında, NATO'nun kolektif savunma ilkesini düzenleyen 5. maddesine gönderme yaparak, İttifakın "test edilmesi" gerektiğini savundu.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından NATO'ya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, NATO'ya üye ülkelerden birine yönelik silahlı saldırının, tüm üyelere yapılmış sayılmasını öngören 5. maddeye atıfta bulunan Trump, "Belki de NATO'yu test etmeliydik. 5. maddeyi yürürlüğe koymalı ve NATO'yu buraya gelip güney sınırımızı yasa dışı göçmenlerin istilalarından korumaya zorlamalıydık. Böylece çok sayıda sınır devriye ajanı, başka görevler için serbest kalabilirdi." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, ABD'nin Grönland'ı satın alma girişimine yönelik eleştirilerinin ardından Trump'ın "NATO'nun ABD'nin arkasında tam anlamıyla durmadığı" yönündeki değerlendirmesini dile getirmesi sonrasında geldi.

Trump, Grönland'a ilişkin "NATO ile ilgili sorun, biz onların yanında yüzde 100 olacağımız halde, onların bizim yanımızda olacağından emin olamamamızdır." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak 56. WEF toplantılarına katılan Trump, Davos'tan Washington'a dönerken, "Davos'ta inanılmaz zaman geçirdim. Grönland'ın nasıl şekilleneceği üzerinde çalışılıyor ve bu durum, ABD için harika olacak. Barış Kurulu ise dünyanın daha önce hiç görmediği bir şey ve çok özel." değrlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Ekonomi, Savunma, Güncel, Nato, Son Dakika

