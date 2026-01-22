ABD Başkanı Donald Trump, "Neredeyse tüm NATO müttefiklerinden, savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarmaları yönünde taahhütler aldım. İspanya hariç herkes. İspanya'da ne oluyor bilmiyorum, neden bunu yapmak istemiyorlar ki? Sanırım bedava faydalanmak istiyorlar" dedi. - DAVOS
Son Dakika › Politika › Trump'tan NATO Ülkelerine Savunma Harcaması Baskısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?