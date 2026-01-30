Trump'tan Pretti Protestosu Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerince öldürülen Alex Jeffrey Pretti'nin 13 Ocak'taki protestolar sırasında güvenlik güçlerinin aracına tekme atması üzerine yere yatırıldığı görüntülere ilişkin, Pretti'nin "çılgınca ve kontrolsüz bir öfke ve şiddet gösterisi yaptığı" yorumunda bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Pretti'nin "son derece sakin ve kontrollü davranan" ICE görevlisinin yüzüne bağırıp ardından araca doğru tükürdüğünü ifade eden Trump, devletin aracına tekme atması ve arka lambasını kırmasıyla Pretti'nin itibarının "iyice düştüğünü" savundu.

Trump, bu durumu "çılgınca ve kontrolsüz bir öfke ve şiddet gösterisi" şeklinde niteleyerek, ICE görevlisinin sakin ve soğukkanlı kaldığını belirtti.

Pretti'nin ortaya çıkan 13 Ocak'taki görüntüleri

ABD'nin Minnesota eyaletinde ICE görevlilerince 24 Ocak'ta öldürülen Alex Jeffrey Pretti'nin 13 Ocak'taki protestolar sırasında güvenlik güçlerinin aracına tekme atması üzerine yere yatırıldığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Görüntülere göre Pretti, 13 Ocak'ta federal birimlerin bindiği aracın sağ arka farını iki kere tekmeleyerek kırmış, federal güçlerce yüzüstü yere yatırılan Pretti ile polis arasında arbede çıkmıştı.

Bunun üzerine federal ekiplerin elinden kurtulan Pretti'nin, silah bulundurduğu ancak doğrultmadığı da görüntülere yansımıştı.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.