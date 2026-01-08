Trump'tan Rus Petrolüne Yaptırım Tasarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump'tan Rus Petrolüne Yaptırım Tasarısı

Trump\'tan Rus Petrolüne Yaptırım Tasarısı
08.01.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senatör Graham, Trump'ın ucuz Rus petrolü alımına yaptırım uygulayacak tasarıyı onayladığını açıkladı.

ABD'li Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ucuz Rus petrolünün satın alınmasına' yaptırım uygulayacak tasarıyı onayladığını bildirdi.

ABD'li Senatör Lindsey Graham, Başkan Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Graham, "Çok verimli bir görüşmenin ardından Trump, aylardır Senatör Blumenthal ve diğer birçok kişiyle üzerinde çalıştığım iki partili Rusya yaptırım tasarısını onayladı" ifadesini kullandı.

Graham, tasarının, Trump'ın 'ucuz Rus petrolü satın alan ülkeleri cezalandırmasına' fırsatı sunacağını belirterek, tasarının 'Ukrayna'nın barış için tavizler verdiği' bir döneme denk geldiğini vurguladı. Graham, "Zamanlaması çok iyi. Bu tasarı, Başkan Trump'a Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelere karşı muazzam bir kaldıraç sağlayacak ve Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Moskova'ya finansman sağlayan ucuz Rus petrolünü satın almayı bırakmaları için onları teşvik edecek" dedi.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Rus Petrolüne Yaptırım Tasarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu

12:13
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:29
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti’ye geçebilir
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 13:00:41. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Rus Petrolüne Yaptırım Tasarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.