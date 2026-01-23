Trump'tan TikTok Açıklaması - Son Dakika
Trump'tan TikTok Açıklaması

Trump\'tan TikTok Açıklaması
23.01.2026 09:17
Trump, TikTok anlaşmasının genç seçmen desteğine katkı sağladığını savundu ve teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un, ABD'deki operasyonlarına devam etmesini sağlayacak anlaşmanın 2024 başkanlık seçimlerinde genç seçmenlerden aldığı desteğe katkı sunduğunu savundu.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından, TikTok'un ABD'deki faaliyetlerini sürdürebilmesine yönelik anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

TikTok'un "Büyük ABD'li vatanseverler ve yatırımcılarından oluşan bir grup" tarafından satın alındığını belirten Trump, platformun gelecekte "önemli bir ses" olmaya devam edeceğini vurguladı.

Trump, "2024 başkanlık seçimlerinde, gençlerin oylarını alma konusunda bu kadar başarılı olmamın sebebi de buydu. Umarım uzun yıllar sonra TikTok'u kullanan ve sevenler tarafından hatırlanırım." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yönetimindeki yetkililerin, sürecin "nihai ve başarılı bir şekilde" sonuçlanmasında rol oynadığını kaydeden Trump, anlaşmanın tamamlanmasında katkısı bulunanlara da teşekkür etti.

Trump, "Ayrıca bizimle işbirliği yaptığı ve nihayetinde anlaşmayı onayladığı için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e de teşekkür etmek istiyorum. O, başka bir yol da seçebilirdi ama seçmedi ve bu kararı için minnettarız." ifadesine yer verdi.

Çoğunluğu Amerikalılara ait "ortak girişim" kurulmuştu

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un, ABD'deki operasyonlarına devam etmesini sağlayacak anlaşma kapsamında, çoğunluğu Amerikalılara ait ortak girişim kurulmuştu.

TikTok ABD Veri Güvenliği (USDS) ortak girişiminden yapılan açıklamada, girişimin ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnameye uygun olarak kurulduğu bildirilmişti.

Açıklamada, "Çoğunluğu Amerikalılara ait olan bu ortak girişim, ABD kullanıcılarını korumak amacıyla kapsamlı veri güvenliği, algoritma güvenliği, içerik moderasyonu ve yazılım garantileri gibi tanımlanmış güvenlik önlemleri altında faaliyet gösterecektir." ifadesi kullanılmıştı.

TikTok USDS'nin amacına değinilen açıklamada, ortak girişimin hesap verilebilirlik de sağlayacağı aktarılmıştı.

Ortak girişimin 7 üyeli, çoğunluğu Amerikalılardan oluşan yönetim kurulu tarafından yönetileceğine işaret edilen açıklamada, TikTok Üst Yöneticisi (CEO) Shou Chew'in yanı sıra Oracle, Silver Lake ve Abu Dabi merkezli MGX'ten yöneticilerin şirketin yönetim kurulunda yer alacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
