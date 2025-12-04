Trump'tan yeni tehdit: Yakında karadan da saldırılara başlayacağız - Son Dakika
Trump'tan yeni tehdit: Yakında karadan da saldırılara başlayacağız

04.12.2025 01:36
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela üzerindeki "uyuşturucu trafiğinin engellenmesine yönelik" baskıyı artırdıklarına işaret ederek, "Yakında karadan da saldırılara başlayacağız" dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısının ardından gazetecilerin Venezuela ile ilgili sorularını yanıtladı.

Trump, Venezuela'dan ABD'de ulaştırılan uyuşturucu miktarında kendi döneminde yüzde 91 oranında azalma olduğunu kaydederek, bunun kendi politikaları sayesinde olduğunu savundu.

"VENEZUELA BİZE UYUŞTURUCU GÖNDERİYOR"

ABD Başkanı, "Peki sizce Maduro sizin baskılarınıza karşılık verdi mi?" şeklindeki bir soruya, "Bence bu, baskının çok ötesinde. Kendisiyle kısa bir görüşme yaptım, ona bazı şeyler söyledim. Bunun ne sonuç vereceğini göreceğiz. Venezuela bize uyuşturucu gönderiyor ama aynı zamanda göndermemesi gereken insanları da gönderiyor." yanıtını verdi.

"YAKINDA KARADAN DA SALDIRILARA BAŞLAYACAĞIZ"

Trump, Venezuela çevresinde "uyuşturucu taşıyan" teknelere düzenledikleri saldırılara atıf yaparak, "Yakında karadan da (saldırılara) başlayacağız" dedi.

YARALI 2 KİŞİ İKİNCİ SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Trump, Amerikan kamuoyunda birkaç gündür tartışılan ve yaralı 2 kişinin ikinci bir saldırıda öldürülmesine ilişkin kimin emri verdiğine ilişkin konuya da değindi. ABD Başkanı, "Siz, yaralı olan 2 kişinin ikinci saldırıda öldürülmesini destekliyor musunuz?" sorusu üzerine "Hayır ama teknelerin vurulması kararını destekliyorum. O tekneleri kullananlar, ülkemizde insanları öldürmeye çalıştıkları için suçludur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

