Trump Temsilcisi Witkoff Netanyahu ile Görüşmede

İsrail'e gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Başbakan Binyamin Netanyahu arasındaki görüşmenin başladığı bildirildi.

The Times of Israel gazetesine Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Witkoff ile Netanyahu'ya Batı Kudüs'te yapılan toplantıda İsrail güvenlik servislerinin başkanlarının eşlik ettiği bildirildi.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile Netanyahu'nun ele alacağı konulara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılması için ABD adına müzakereleri yürüten Witkoff'un anlaşmanın her önemli adımı öncesinde İsrail'e gelmesi dikkat çekiyor.

İsrail'in aşırı sağcı hükümetinin varlığına karşı çıktığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Refah Sınır Kapısı'nın kısıtlı olarak yaya geçişlerine açılmasının ardından yönetimi devralmak üzere bu hafta Gazze'ye girmesi bekleniyor.

Öte yandan İsrail basını, görüşmenin Witkoff'un İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile olası bir nükleer anlaşmayı ele almak üzere 6 Şubat'ta İstanbul'da bir araya gelecek olmasından önce gerçekleştiğine dikkat çekti.

İsrail basınına göre, Netanyahu'nun ABD'yi müzakerelerde "sert bir tavır almaya zorlaması" bekleniyor.

ABD'nin İran'a muhtemel saldırısına ilişkin restleşmeler ve tartışmalar sürüyor. İsrailli yetkililer ise her türlü senaryoya hazırlık yaptıklarını belirtiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İran'ın ülkesine saldırması halinde sert şekilde karşılık verecekleri yönündeki tehditlerini sürdürüyor.