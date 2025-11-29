Trump ve Maduro'dan Görüşme İddiası - Son Dakika
Politika

Trump ve Maduro'dan Görüşme İddiası

Trump ve Maduro\'dan Görüşme İddiası
29.11.2025 00:00
Trump ile Maduro'nun geçtiğimiz hafta telefonla görüştüğü ve ABD'de buluşma olasılığının ele alındığı öne sürüldü.

ABD merkezli New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun geçtiğimiz hafta görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti.

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanırken, ABD merkezli New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasında geçtiğimiz hafta bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini öne sürdü.

GÜNDEMİ SARSACAK İDDİA

Görüşmede iki liderin karşılıklı görüşme için ABD'de bir araya gelmesi ihtimaline ilişkin başlıkların ele alındığı ancak henüz Maduro'nun ve Trump'ın programlarında böyle bir plan olmadığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Söz konusu telefon görüşmesi iddiası, Trump'ın Venezuela'ya karşı saldırgan söylemini sürdürürken bir yandan da diplomasi ihtimalini değerlendirdiği bir dönemde öne sürüldü. ABD basını, Trump'ın Maduro ile görüşmeye hazır olduğu 25 Kasım tarihinde de iddia etmişti. Son gelişmelere göre söz konusu görüşmenin gerçekleştiği düşünülüyor ancak henüz Beyaz Saray'dan ve Venezuelalı yetkililerden bir açıklama yapılmadı.

MADURO TERÖRİST İLAN EDİLMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 25 Kasım tarihinde yapılan açıklamada, Venezuela'daki Cartel de los Soles (Güneşler Karteli) yapısı resmi olarak yabancı terör örgütleri listesine eklenmiş ve karar kapsamında Maduro ile beraberindeki çeşitli üst düzey hükümet yetkililerinin de yapının üyesi olduğu iddia edilmişti. ABD Adalet Bakanlığı'ndan Ağustos ayında yapılan açıklamada da Maduro'nun yakalanması için başına 50 milyon dolar ödül konulduğunu belirtilmişti.

Kaynak: İHA

