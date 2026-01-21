Trump: Venezuela'nın Başarısı İçin Umut Var

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela inanılmaz başarılı olacak. Tüm işbirliğini takdir ediyoruz. Saldırı sonrasında büyük bir iş birliğine girdik. Saldırıdan sonra 'anlaşalım' dediler. Önümüzdeki 6 ayda son 20 yıldan daha fazla para kazanacak. Ülkenin lideri de zekice davrandı" dedi. - DAVOS