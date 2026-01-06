Trump: Venezuela Operasyonu Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump: Venezuela Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

06.01.2026 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Venezuela'ya düzenlenen operasyonun karmaşık olduğunu ancak başarı ile sonuçlandığını açıkladı.

(ANKARA)- ABD Başkanı Donald Trump,  ABD'nin Venezuela'ya saldırısının  "çok karmaşık" olmasına rağmen "başarıyla tamamlandığını" belirterek, "Operasyon çok karmaşıktı. 152 uçak kullandık. İnsanlar sahada askerlerimizin olup olmamasından bahsediyor, sahada çok sayıda askerimiz vardı. Bizden kimse öldürülmedi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Kennedy Center'da Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD'nin Venezuela'ya saldırısının "çok karmaşık" olmasına rağmen "başarıyla tamamlandığını" belirterek, "Operasyon çok karmaşıktı. 152 uçak kullandık. İnsanlar sahada askerlerimizin olup olmamasından bahsediyor, sahada çok sayıda askerimiz vardı. Bizden kimse öldürülmedi" dedi.

"Birçok Kübalı öldürüldü"

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulduğu süreçte çok sayıda Kübalı güvenlik görevlisinin öldüğünü öne sürerek, "Birçok Kübalı öldürüldü. Onlar bizim geleceğimizi biliyorlardı ve korunuyorlardı ama bizim askerlerimiz korunmuyordu" dedi. Operasyon sırasında ülkede elektrik kesintileri yaşandığını iddia eden Trump, "Neredeyse tüm ülkenin elektriği kesilmişti. İşte o zaman bir sorun olduğunu anladılar. Karakas'ta elektrik yoktu. Yani onları biraz şaşırttık" diye konuştu.

"Şiddet yanlısı bir adam"

Maduro'ya yönelik sert ifadeler kullanan Trump, "O, şiddet yanlısı bir adam. Milyonlarca insanı öldürdü" dedi. Trump, Karakas'ta "işkence odaları" bulunduğunu da iddia etti.

Macron'a Mizahi Gönderme

Trump, konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilaç fiyatları konusunda yaşadığı görüş ayrılığına da değindi. Trump, Macron'un isminin Fransızca telaffuzunu mizahi şekilde ifade etti. Trump, "Macron'a dedim ki, 'dinle, ilaç fiyatlarını biraz yükseltmen gerekecek çünkü biz senden 14 kat daha fazla ödüyoruz. Bu çok fazla, değil mi? Başka bir deyişle, tüm bu açığı kapatıyoruz.' O da 'hayır Sayın Başkan' dedi. Bana 'Sayın Başkan' diyorlar. Putin de bana 'Sayın Başkan' diyor. Emmanuel, 'Hayır bunu yapmayacağız' dedi. 'Evet yapacaksınız' dedim"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ise toplantının ardından yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin Venezuela'ya konuşlandırılmasını beklemediğini belirtti. Johnson, bu tür kararların Kongre'nin denetimi kapsamında ele alınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Donald Trump, Venezuela, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: Venezuela Operasyonu Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 05:06:36. #7.11#
SON DAKİKA: Trump: Venezuela Operasyonu Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.