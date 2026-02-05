Trump, Yeni START Antlaşması'na Alternatif İstiyor - Son Dakika
Trump, Yeni START Antlaşması'na Alternatif İstiyor

05.02.2026 23:16
Trump, mevcut Yeni START Antlaşması'nın uzatılmaması gerektiğini, yeni bir antlaşma peşinde olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Yeni START Antlaşması'nı (Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması) uzatmak yerine "yeni, iyileştirilmiş ve modernize edilmiş" bir antlaşma peşinde koşmaları gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Yeni START antlaşmasıyla ilgili Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Mevcut antlaşmanın, ABD için "kötü müzakere edilmiş" bir antlaşma olduğunu ifade eden Trump, bu antlaşmayı uzatmaya yeşil ışık yakmadığı mesajını verdi.

ABD Başkanı, Amerikan ordusunu nükleer silahlar da dahil birçok açıdan güçlendirdiğini vurgulayarak, "ABD tarafından kötü bir şekilde müzakere edilen ve ağır bir şekilde ihlal edilen Yeni START antlaşmasını uzatmak yerine, nükleer uzmanlarımızı, gelecekte uzun süre geçerli olabilecek yeni, iyileştirilmiş ve modernize edilmiş bir antlaşma üzerinde çalıştırmalıyız." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'ten açıklama

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Yeni START Antlaşması ile ilgili bir soruyu yanıtladı.

ABD'li sözcü, Trump'ın paylaşımını okuduktan sonra, "Başkan, nükleer uzmanlarımızın gelecekte uzun süre geçerli olacak yeni, iyileştirilmiş ve modernize edilmiş bir anlaşma üzerinde çalışmasını istiyor ve Amerika Birleşik Devletleri bu konuyu Ruslarla görüşmeye devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Yeni START Antlaşması

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki New START Antlaşması, 2010 yılında imzalanmıştı.

Washington ile Moskova arasında yürürlükteki son nükleer antlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

Rusya, geçen yıl süresi dolan antlaşmanın yükümlülüklerine 1 yıl daha uyacağını açıklamıştı. Antlaşmaya ilave süre de bugün doldu.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla Rusya 5 bin 459, ABD 5 bin 177 nükleer savaş başlığıyla en fazla nükleer silaha sahip iki ülke olurken, Çin'in savaş başlığı sayısının 600'ün biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

