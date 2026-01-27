Trump Yönetimi, Göçmenlik Olayı Sonrası Geri Adım Attı

(ANKARA) - ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde federal göçmenlik polislerinin 37 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti'yi öldürmesinin ardından oluşan kamuoyu tepki üzerine Trump yönetimi, söylem ve sahadaki uygulamalarında geri adım attı. Olaya ilişkin sı sert açıklamalar yapan Beyaz Saray, görüntülerin yayılmasıyla birlikte söylemini yumuşatırken, bölgenin sınır devriyesi komutanı görevden alındı.

Olayın hemen ardından İç Güvenlik Bakanlığı ve sınır güvenliği yetkilileri gümrük polisi tarafından öldürülen Pretti'yi "federal ajanlara saldırmak isteyen bir tehdit" olarak nitelendirmişti. Ancak kısa sürede sosyal medyada yayılan videolar, Pretti'nin elinde silah değil cep telefonu olduğunu ve olay yerindeki bir kadına yardım etmeye çalıştığını gösterdi.

Federal makamların ilk açıklamaları ve anlatımlarıyla çelişen görüntülerin yarattığı kamuoyu tepkisinin ardından Batı medyası Trump yönetiminin "inkar ve saldırı" stratejisinden uzaklaşarak söylemini değiştirdiği yorumlarına yer verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini açıklarken, Başkan Trump da Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Pretti'nin ölümünün "trajik" olduğunu söyledi.

Minneapolis'te gümrük muhafaza polislerine karşı protestolar ve kamuoyu tepkisi artarken, operasyonları yürüten sınır devriyesi komutanı Gregory Bovino'nun Minneapolis'ten ayrılması dikkat çekti. Bovino, olay sonrası Pretti'nin "federal polisleri katletmek istediğini" savunmuştu.

ABD Başkanı Trump, Bovino'nun yerine, batı medyasında göçmenlik politikalarında daha deneyimli ve siyasi açıdan daha temkinli bir isim olarak görülen Tom Homan'ı görevlendirdi. Homan'ın doğrudan Trump'a bağlı çalışacağı ve federal güçlerin koordinasyonunu üstleneceği bildirildi.